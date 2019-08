6 dingen die ons opvielen aan de GP van Hongarije 2019

Inclusief alle standen, duels en awards. Hoe staan de zaken ervoor? Je leest het hier, op Autoblog.

Voor de vierde race op rij hebben we weer mogen kijken naar een interessante race. Zo knotsgek als Duitsland was de GP van Hongarije niet, maar het was zeker de moeite waard.

Speciaal voor alle Autoblog lezers hebben we een overzicht met alle standen en overzichten die er toe doen. Daarnaast zijn er zes dingen die ons op vielen aan de GP van Hongarije 2019:

1. Vowles. James Vowles

De absolute winnaar van deze race was James Vowles. Jazeker, niet Lewis Hamilton, Toto Wolff of Gottlieb Daimler. James Vowles was de engineer die aan het rekenen was en precies op het juiste moment Lewis Hamilton naar binnen liet halen voor een set verse medium-banden. Natuurlijk was het Lewis Hamilton die het op de baan nog even voor elkaar moest boksen, maar het was een tactische meesterzet.

2. George Russell niet op-Kubica-na-laatste!

Een tijdlang was het onduidelijk: is Kubica nu zó slecht? Is Russell een aardig goede coureur? Hoe gelijkwaardig zijn die Williams auto’s? Langzaam maar zeker is Williams uit een dal aan het klimmen. De eerste stapjes in de goede richting ging aan iedereen voorbij: 2,4 seconden achter nummer voorlaatst of 1,9 seconden achter nummer voorlaatst ziet bijna niemand. Russell deed het meer dan uitstekend in de kwalificatie, hij haalde bijna Q2! In de race toonde hij aan dat het geen gelukstreffer was: ook daar deed hij het zeer goed.

3. Gasly gaat het niet redden

Horner en de zijnen hebben meerdere malen aangegeven dat Gasly tot het einde zal blijven. Ze willen hem de kans geven om te groeien. Het maakt niet uit wat de condities zijn, het gaat te vaak even mis. Daar staan bizar weinig mooie acties tegenover. Op Silverstone deed hij het meer dan prima voor een nummer 2 coureur, maar de andere 11 optredens waren gewoon te matig. Het is absoluut geen pannenkoekenbakker en Verstappen is op dit moment in bloedvorm, waardoor het verschil nog wat groter is.

4. Bottas gaat het waarschijnlijk ook niet redden

Oh, Valtteri, oh Valtteri. In tegenstelling tot Gasly laat Bottas wél een hele hoop mooie dingen zien. Negen podiumplaatsen (waarvan 2 overwinningen) én vier pole positions zijn iets om trots op te zijn. De Fin begon het seizoen dan ook ijzersterk. Hij had een nieuwe baard, een super serieuze blik in zijn ogen en natuurlijk die Mercedes W10. Toch viel hij in deze race toch weer een beetje door de mand. Ja, vanaf P20 is uiteindelijk P8 niet eens zo heel erg verkeerd. De kans dat hij door Ocon vervangen gaat worden is zeker aanwezig. Waarschijnlijk dat hij stabiel genoeg is voor Mercedes en ze geen zin hebben in een ‘Rosberg-Hamilton’ scenario.

5. McLaren gaat lekker

Sainz doet het meer dan verdienstelijk. De Spanjaard is aan een sterk seizoen bezig bij McLaren. Hij laat weinig steen vallen pakt waar mogelijk een goede positie. Sterker nog, ten opzichte van vorig jaar, toen hij voor Renault reed, heeft hij gewoon promotie gemaakt. Lando Norris en Sainz zullen niet zo veel verdienen als Ricciardo en Hulkenberg, maar in sportief opzicht presteren ze boven verwachting goed.

6. Giovinazzi moet een tandje bijzetten

Ericcson werd voor dit seizoen bedankt voor zijn diensten en terug gezet als reservecoureur. De Italiaan Antonio Giovinazzi mocht het nu gaan doen. Ten opzichte van Kimi Raikkonen komt hij absoluut nog niet uit de verf. Hij heeft op dit moment net zoveel punten als Robert Kubica. Als je kijkt hoe vaak Kimi toch nog (behoorlijk) wat puntjes weet binnen te sprokkelen, is het ene puntje van Giovinazzi erg mager.

Rijderskampioenschap

De volgorde van alle coureurs blijft krek eender ten opzichte van vorige race. Dat wil niet zeggen dat er geen spanning is. Aan kop is het Lewis Hamilton, die nu 250 punten vergaard heeft en zo hele goede zaken heeft gedaan voor het WK. Verstappen loopt echter hard in op Bottas. De Nederland heeft nu slechts 7 punten achterstand op de Fin, die zijn titelaspiraties andermaal in de vriezer kan zetten. Gasly moet zich nu echt zorgen gaan maken om Carlos Sainz, die loopt nu heel erg hard in. Daarmee is Sainz overduidelijk best of the race. Indrukwekkend.

De stand in het rijderskampioenschap ziet er sinds de GP van Hongarije 2019 als volgt uit:

Constructeurskampioenschap

Ook hier geen grote verschillen ten opzichte van vorige race. Mercedes loopt ietsje uit op Ferrari. De strijd tussen Ferrari en Red Bull zou nog spannend kunnen worden, maar met Spa en Monza op komst en het feit dat Red Bull het van één coureur moet hebben (lees: niet Gasly), maakt het nog geen uitgemaakte zaak. McLaren is duidelijk best of the rest. Het kan nog alle kanten op aan de onderkant. Alfa Romeo krabbelt naar boven en heeft zicht op Renault.

De stand in het rijders kampioenschap ziet er sinds de GP van Hongarije 2019 als volgt uit:

Kwalificatieduel

Perez en Russell hebben hun teammaat nog altijd op 0 punten weten te houden. Wel is duidelijk dat bij sommige teams er een duidelijke nummer 1 coureur aanwezig is. Bottas maakt het gek genoeg nog best spannend, maar verliest vaak in de race. Kvyat en Albon houden elkaar keurig in evenwicht. Norris is in de kwalificaties altijd erg sterk, maar weet in de races iets minder zijn stempel te drukken zoals Sainz dat kan. Vooralsnog zijn Vettel en Leclerc op alle fronten zeer aan elkaar gewaagd.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel ziet er sinds de GP van Hongarije 2019 als volgt uit:

Snelste raceronde

De banden van Max Verstappen waren er met nog een paar ronden te gaan helemaal op. Hamilton verbrak ronderecord na ronderecord. Die had ‘ie in elk geval al binnen. Omdat Verstappen nog even naar binnen ging voor verse banden, kon hij nog even een supersnel rondje eruit persen om in elk geval het verlies ten opzichte van Hamilton met een punt te beperken. Daarmee heeft Verstappen drie keer de snelste raceronde op zijn naam weten te zetten, vaker dan wie dan ook op het veld.

De onderlinge stand in qua snelste racerondes ziet er sinds de GP van Hongarije 2019 als volgt uit:

Driver of the Day

Het ging deze race overduidelijk over slechts twee coureurs: Lewis Hamilton en Max Verstappen. Beide haalden haalden het beste uit de auto en voor lange tijd was het ook erg spannend. Uiteindelijk ging Max Verstappen ervan door met de Driver of the Day award. Meer fans en een mindere auto. Gek genoeg heeft Hamilton nog geen een keer de award gewonnen dit jaar.

De onderlinge stand in qua Driver of the Day awards ziet er sinds de GP van Hongarije 2019 als volgt uit:

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

Deze races staan nog op de agenda:

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters van de Grand Prix van België worden vrijdag 30 augustus verreden om 11:00 (FP1).