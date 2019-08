Fout of goud? Cayenne TechArt te koop in Nederland

Voor als het wat anders mag zijn.

Het Duitse TechArt groeit qua naamsbekendheid in Nederland. Dit krijgen ze voor elkaar met een ‘ambassadeur’ in vorm van DJ La Fuente. De Nederlander is maar wat trots op zijn TechArt Panamera en is op allerlei autofeestjes- en partijen te zien met de getunede Porsche. TechArt doet zijn plasje over tal van modellen, waaronder ook de Cayenne. Dit witte exemplaar is daar en voorbeeld van.

De Porsche Cayenne is een veelvoorkomend model, ook in Nederland. Je moet er dus wat aan verbouwen als je echt wil opvallen. Met deze auto komt dat wel goed. De witte kleur zorgt ervoor dat de tuning van TechArt er echt uitspringt. De vraag is natuurlijk of de tuning een verbetering is, of dat je ontbijt weer naar boven komt bij het zien van de foto’s.

De auto in kwestie betreft een 570 pk sterke Cayenne Turbo S. De SUV uit 2016 heeft 20.400 kilometer op de teller staan. De tuning omvat een bodykit die het aanzien van de Cayenne vanuit elke hoek anders maakt. De velgen zijn dan wel weer standaard gebleven. Die smeken dan ook om vervanging in combinatie met de tuning.

Die klus is voor de volgende eigenaar, maar dan moet de Cayenne eerst een koper hebben. Met een vraagprijs van 136.950 euro is de TechArt Cayenne Turbo geen kattenpis.