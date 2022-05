Ferrari van louche autohandelaar nu op te halen bij Domeinen

Deze matrode Ferrari 599 GTB Fiorano hebben we wel eens eerder gezien.

Domeinen blijft een onuitputtelijke bron van interessante occasions. Mensen die op een oneerlijke manier aan hun geld zijn gekomen hebben vaak toch de neiging om daar opvallende auto’s van te kopen. En daarmee de aandacht op zich te vestigen.

Bij de nieuwe lichting auto’s die op Domeinen is verschenen zit wederom leuk spul, waaronder twee dikke Ferrari’s. Eentje is een fraaie blauwe 430 Scuderia, waar we in maart al over schreven. Die stond toen ook bij Domeinen, maar is kennelijk niet weggegaan.

De andere Ferrari is deze matrode 599 GTB Fiorano. Uiteraard is dit niet de originele kleur, want Ferrari deed niet aan mat in 2008. Origineel was deze 599 zilvergrijs, maar dat vond de vorige eigenaar blijkbaar te stijlvol.

Je bent waarschijnlijk benieuwd hoe deze auto bij Domeinen terecht is gekomen. Vaak is dat een groot vraagteken, maar in dit geval kennen we de historie. Deze Ferrari is in september in beslag genomen bij autobedrijf Ficus in het Limburgse Panningen.

Autobedrijf Ficus hield zich zich bezig met witwaspraktijken en kreeg zodoende aan de stok met, jawel… de fiscus. Zodoende kregen ze een bezoekje van de FIOD, die diverse auto’s in beslag nam. Hun grootste vangst was deze Ferrari 599. Acht maanden later zien we deze auto nu terug bij Domeinen.

Ook al heeft deze auto een dubieuze vorige eigenaar, zo’n V12 Ferrari blijft een begerenswaardige auto. Even de wrap verwijderen en je hebt een prachtige GT. Die waarschijnlijk ook fantastisch klinkt, want dit exemplaar lijkt voorzien te zijn van de HGTE-uitlaten.

Mocht je interesse gewekt zijn: deze Ferrari 599 GTB Fiorano is te bekijken op de website van Domeinen.