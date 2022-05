Gaat Nyck de Vries Latifi vervangen bij Williams?

Wie weet gaan we dit jaar een tweede Nederlander in de Formule 1 zien.

Voor veel Nederlandse F1-kijkers is Max Verstappen de enige coureur die er toe doet. Maar dat zou nog wel eens kunnen veranderen, op het moment dat er een tweede Nederlander de Formule 1 betreedt.

Dat is geen ondenkbaar scenario, want er is iemand die al binnen is bij een Formule 1-team. We hebben het natuurlijk over Nyck de Vries, die regelmatig aan de zijde van Toto Wolff is te zien. Hij fungeert momenteel als reserverijder bij Mercedes. En oh ja, hij is ook de regerend Formule E-kampioen.

Nyck de Vries kan natuurlijk hopen dat Hamilton zo snel mogelijk met pensioen gaat, maar er is nog een kans voor onze Fries om een Formule 1-zitje te bemachtigen. Het zou namelijk kunnen dat er een stoeltje vrij komt bij een zeker klantenteam van Mercedes, namelijk Williams.

Het afgelopen weekend werd er in de wandelgangen namelijk over gesproken dat Latifi voor zijn diensten bedankt gaat worden. De Canadese miljardairszoon heeft weinig indrukwekkends laten zien dit jaar. Hij staat met 0 punten stijf onderaan, terwijl zijn nieuwe teammaat Albon al 4 punten heeft weten te bemachtigen.

Nu heeft het flinke financiële consequenties als Williams Latifi de laan uitstuurt. Daarmee zeggen ze namelijk ook de centen van papa Latifi gedag. Dat hoeft echter niet meteen een probleem te zijn, aangezien het team nu eigendom is van Dorilton Capital.

Als Nicholas Latifi de zak krijgt is Nyck de Vries de aangewezen opvolger, aldus F1-journalist Joe Saward. En Latifi zou dan eventueel zijn rol over kunnen nemen als testpiloot voor Mercedes. Als deze wissel plaats gaat vinden, zal het waarschijnlijk na de zomerstop zijn.

Dit smeuïge gerucht stak vorige maand al de kop op, maar Nyck de Vries zelf weet nog nergens van. Dat zei hij in ieder geval toen GPFans hem ernaar vroeg. Maar dat zegt natuurlijk niks.