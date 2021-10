Nóg een Italiaanse supercar te koop bij de Domeinen

Het houdt niet op bij de Dienst Domeinen. Er staat nóg een Italiaanse supercar te koop daar. Koop dan?

Gisteren schreven we al over de eerste Italiaanse supercar die je kunt oppikken bij de Domeinen. Het betrof een gele Lamborghini Diablo SV. Een raspaardje uit de jaren ’90. Of zouden we het een ras-stier moeten noemen? Enfin, mocht je deze auto iets té heftig vinden en je houdt wel van een gokje, dan is dit misschien ook wel leuk.

Er staat namelijk een Ferrari 612 Scaglietti te koop. Da’s die Ferrari met 4 zitplaatsen die nu pas heel langzaam een beetje meer op waarde wordt geschat. Maar of je die waarde ook gaat terugzien in het winnende bod bij de Domeinen? Wij durven het te betwijfelen.

Kilometerstand is onlogisch

Het grootste probleem als je een auto koopt bij de Domeinen, is dat je nooit weet waar je mee te maken hebt. Je mag er geen proefrit in maken en sterker, je mag de motor niet eens even laten draaien om te luisteren. What you see is what you get.

Het is dus altijd een gok om op deze manier een auto te kopen en bij een Ferrari al helemaal. Want je weet, een reparatie aan zo’n Italiaanse supercar is verre van goedkoop. Daar is deze 612 helaas geen uitzondering op.

Dan is er in dit specifieke geval ook nog eens een onlogische kilometerstand. Op de teller staat dat deze Ferrari 151.265 kilometer heeft gereden. Alleen is de RDW het daar niet mee eens. Als je het kenteken invoert, zie je dat deze kilometerstand onlogisch is.

Dus samengevat; er staat een Ferrari met V12 te koop, die je niet mag proefrijden en ook niet mag horen en de -nu al- torenhoge kilometerstand zou in het echt zomaar nog eens veel hoger kunnen zijn. Over de onderhoudsboekjes is niets gemeld, dus ga er maar vanuit dat die er ook niet bij zitten… Klinkt spannend…

Ben jij een gokker, of laat je hem staan?

Dan rest de vraag, ben je in het bezit van een dikke portemonnee en hou je wel van een gokje? Dan is deze Italiaanse supercar bij de Domeinen misschien wel wat voor jou.

Heb jij een iets minder dikke portemonnee en ben je ook niet zo’n gokker, dan is ons bindende advies om er met een heel grote boog omheen te lopen. De kans is namelijk levensgroot dat je er zó enorm hard op gaat leeglopen, dat je de volgende kerst bij de voedselbank viert.

Tenzij je hem wil gebruiken als duur tuinornament, dan is het misschien wel wat voor je. In dat geval roepen wij hier in koor:

KOOP DAN!!!