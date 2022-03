De fraaiste Ferrari 430 Scuderia van het land staat bij Domeinen

De Nederlandse overheid heeft nu echt een snoepje in de aanbieding.

Als je op zoekt bent naar een gave occasion kun je naar een van de occasionwebsites gaan, maar je weet waar je moet zijn voor de echte pareltjes. Bij Domeinen natuurlijk. Oké, dat is misschien niet helemaal waar, maar af en toe komt er serieus leuk spul voorbij.

Dit keer heeft de overheid wederom beslag gelegd op een bijzonder gave auto. Op de website van Domeinen treffen we namelijk een heuse 430 Scuderia aan. Deze hardcore versie van de F430 is een van de meest tot de verbeelding sprekende moderne Ferrari’s.

De Scuderia werd destijds onthuld door niemand minder dan Michael Schumacher. Dat was een passende keuze, want de Scuderia is een raszuivere raceauto voor de straat. De vermogenswinst ten opzichte van een normale F430 (510 pk vs. 490 pk) is misschien niet heel spectaculair, maar de auto is wel even 100 kg lichter.

In het interieur is het daarom een lekker spartaanse bedoening. Geen radio, geen airco, wél kuipstoelen met stoffen bekleding. Daarnaast is ook de F1-bak verbeterd: de Scuderia schakelt meer dan dubbel zo snel. Alle aanpassingen bij elkaar zorgden ervoor dat een 430 Scuderia in staat was een Enzo af te troeven op Fiorano.

Een 430 Scuderia is een buitengewoon begeerlijke auto en dit exemplaar bij Domeinen is nog eens extra bijzonder. Deze Scuderia namelijk niet rood, geel of wit, maar donkerblauw. Een zeldzame (en fraaie!) kleur voor deze auto. Wat je ook niet vaak ziet: de kenmerkende striping ontbreekt.

Daarbij staan er nog maar weinig kilometers op, namelijk 11.077. Bij Domeinen is een beetje scepsis altijd op zijn plaats, maar in dit geval zou dat goed kunnen kloppen. Daarmee heeft onze overheid een echt collector’s item in de aanbieding. De originele boekjes zitten er zelfs bij, plus een Ferrari-hoes. Wie biedt?

Foto’s: Domeinen Roerende Zaken