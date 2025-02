Ferrari verdient bakken met geld, met dank aan de Purosangue

Ferrari verkocht nauwelijks meer auto’s, toch verdienden ze meer geld in 2024.

Alles is duurder geworden, maar bij Ferrari doen ze er nog. een schepje bovenop. Naast een inflatiecorrectie heeft het merk de prijzen de afgelopen jaren flink opgevoerd. De BPM is ook niet mals en allemaal bij elkaar opgeteld kruipen nieuwe Ferrari’s meer richting de miljoen euro.

Ferrari in 2024

Prijzen tussen de 600.000 en 800.000 euro voor een nieuwe Ferrari Purosangue zijn geen uitzondering. Helemaal niet als je met Tailor Made aan de slag bent gegaan. De cijfers liegen niet. De ‘brutale’ strategie om alles flink duurder te maken jaagt de klanten niet weg. Het werkt. Hoewel er nauwelijks meer auto’s zijn verkocht wist Ferrari toch de winst te laten stijgen.

Ferrari verkocht 13.752 auto’s in 2024. Ter vergelijking, in 2023 verkocht het merk nog 13.663 auto’s. Een kleine stijging. Toch steeg de winst met 16,7 procent naar 1,9 miljard euro. De omzet bedroeg 6,68 miljard euro. Een stijging van bijna 12 procent. De marge op de auto’s is inmiddels zo hoog dat Ferrari 28,3 eurocent aan winst weet over te houden van elke euro aan omzet.

De Italianen komen er mee weg. Een streepje over je auto hier, een groter logo daar. Voor elke aanpassing rekent het merk duizenden euro’s. Klanten slikken het als zoete koek en dat zie je terug in de cijfers.

In China, Hong Kong en Taiwan verkocht het merk minder auto’s. De rest van de wereld wist Ferrari wel te vinden in 2024. Met name de Amerikanen, waar er 192 auto’s meer werden verkocht in vergelijking met 2023.

2024 stond in het teken van de Ferrari Purosangue. De SUV die je geen SUV mag noemen werd massaal uitgeleverd. Ook konden klanten eindelijk hun Roma Spider en/of 296 GTS in ontvangst nemen. In de tweede helft van het jaar kwamen leveringen van de SF90 XX en de 12Cilindri op gang. Het was ook het jaar van afscheid. De Portofino M, SF90 Stradale, 812 GTS en de 812 Competizione werden uitgefaseerd,

De Ferrari Purosangue was en is één van de beste cash cows voor Ferrari. De auto is zo gewild dat het model niet aan te slepen is. Ook op de tweedehands markt liggen de prijzen van het model hoog. Handelaren willen maar wat graag mee profiteren van die Ferrari-gekte.

Voor Ferrari kan 2025 al niet meer stuk. Met Lewis Hamilton als uithangbord van het merk zal de kassa rinkelen als nooit te voren. Als er dan ook nog mooie overwinningen uitvloeien in de Formule 1 is het helemaal feest. Grazie, grazie mille.

Foto: marcel050 spot Ferrari Purosangue via Autoblog Spots