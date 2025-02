Dit is hem dan, de Aston Martin Valkyrie hypercar met V12

Aston Martin heeft het doek getrokken van de Valkyrie hypercar.

Le Mans is op zichzelf al een evenement die jaarlijks de moeite waard is om te bezoeken. Dit jaar is er een extra reden om af te reizen naar Frankrijk. Na jaren wachten is de hypercar klasse een feit. Aston Martin heeft het doek getrokken van de auto die ze meenemen, de Valkyrie hypercar.

Daarmee keert het Aston Martin THOR Team terug naar Le Mans om voor het eerst sinds 1959 te gaan strijden voor de winst in meerdere klassen. De gloednieuwe Aston Martin Valkyrie hypercar doet zowel mee aan de FIA World Endurance Championship (WEC) als de IMSA WeatherTech SportsCar Championship in 2025. Het is de enige hypercar die deelneemt aan beide racekampioenschappen.

De afgelopen jaren is een race als de 24 uur van Le Mans steeds duurzamer geworden. Met hybride auto’s en strengere geluidsnormen. Voor bezoekers is het nog steeds een enorm gaaf evenement, maar net als bij de Formule 1 is het geluid wat minder in vergelijking met het verleden. De Aston Martin Valkyrie hypercar komt dat ruimschoots goedmaken in 2025.

Coureurs

24 uur lang moet een 6.5 liter V12 het gaan uitbrullen. De Britten hebben er alle vertrouwen in dat het een succes gaat worden. In aanloop naar het nieuwe raceseizoen zijn al meer dan 15.000 testkilometers gemaakt met deze aandrijflijn. Voor het WEC heeft het merk de coureurs Marco Sørensen, Tom Gamble, Alex Riberas en Harry Tincknell gestrikt. De IMSA-coureurs zijn Ross Gunn en Roman de Angelis.

Aandrijflijn

In vergelijking met de straatauto is de hypercar op een aantal punten van verbeterde aero voorzien. Er hoeft immers niet langer rekening gehouden te worden met regels voor op de openbare weg. De Cosworth V12 mag 11.000 tpm draaien en is goed voor meer dan 1.000 pk. In competitieverband draait de twaalfcilinder niet op volle kracht. Voor de hypercar klasse is de V12 afgesteld op 500 kW (681 pk). Het motorblok is gekoppeld aan een Xtrac zeventraps sequentiële versnellingsbak.

Op 28 februari komt de Aston Martin Valkyrie hypercar voor het eerst in actie in competitieverband. Twee exemplaren nemen deel aan de eerste WEC-race in Qatar. De winnaar is na 1.812 kilometer racen bekend.