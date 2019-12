Ferrari: wij maken geen vrouwelijke supercars

De Italiaanse autobouwer denkt niet aan een geslacht bij het ontwerpen van de modellen.

Een belangrijke regel in het behalen van verkoopsuccessen is je doelgroep kennen. Voor het geval van Ferrari zijn dat voornamelijk mannelijke klanten. Dit betekent echter niet dat er maar weinig vrouwen zijn die een Ferrari rijden of kopen. Het merk heeft ook aan de vrouwelijke kant de nodige fans.

Het agressieve uiterlijk in combinatie met harde performance zou je als mannelijk kunnen omschrijven. Een zachtere Ferrari voor vrouwen zit er echter wat het merk betreft niet in. Dat zegt topman Enrico Galliera tegenover Arabian Business. Hij stelt dat vrouwen niet zitten te wachten op een Ferrari specifiek gericht op dit geslacht. De verkoopchef van het Italiaanse merk is van mening dat de auto’s van Ferrari zowel aantrekkelijk moeten zijn voor mannen als voor vrouwen.

Galliera denkt zelfs dat als Ferrari met een ‘feministisch’ model komt dit mannelijke kopers kan afschrikken. Het meerendeel van de Ferrari-kopers zijn nog altijd de mannen. Een vrouwelijk model zou je kunnen omschrijven met meer ronde vormen, minder (hardcore) vermogen en meer gericht op comfort. De topman zegt dat het aantal vrouwelijke klanten in de afgelopen jaren is toegenomen. Volgens hem ligt dat aan het feit dat Ferrari meer events voor koppels organiseert in vergelijking met vroeger. Niet alleen een trackday voor de man, maar ook lekker eten in een mooie omgeving.

All the activities we do all over the world… they are done in a way where you can enjoy the environment, have nice food, nice restaurants, these kinds of stuff so that now we have the companion pushing to come to the event and this is reducing the distance between Ferrari and the [female] segment. – Enrico Galliera