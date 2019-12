Hier gaat de snelste kerstboom ter wereld

Jingle bells VROEM.

Bij traditionele feestdagen horen clichés. In de autowereld is het hebben van een kerstboom op het dak van je auto inmiddels een cliché geworden. Op YouTube en op sociale media zie heb je deze maand al het één en ander ongetwijfeld voorbij zien komen. Het is dan misschien niet origineel, maar dat betekent niet dat het niet meer leuk is.

Bij de Amerikaanse tuner Hennessey hebben ze er wat creatiefs op bedacht. Ook hier werd een kerstboom op het dak van een auto geplaatst. De kerstboom lag echter niet op de zoveelste supercar, maar op een Jeep GC Trackhawk. Ze claimen het onofficiële record voor snelste kerstboom ter wereld in handen te hebben. In 2017 deden ze het trucje als een eerder met een Dodge Hellcat.

Met de groene boom op het dak behaalde de Jeep een topsnelheid van 181 mph. Dat is 291 km/u. De kerstboom zat goed vastgebonden, want deze viel er niet van af. De auto in kwestie was geen standaard Trackhawk, maar een door Hennessey gepimpt exemplaar met maar liefst 1.000 pk aan boord. De combinatie kerstboom en een dikke V8 is te zien in de video van Hennessey hieronder. Uiteraard werd het filmpje opgenomen in de tuin van de tuner in de staat Texas. ‘Murica!