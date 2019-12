Blauwe 812 Superfast schrijft bijna ton af in ruim een jaar

Afschrijving met hoofdletter A.

Een dikke twaalfcilinder Ferrari kopen, na een jaar deze zat zijn, te koop zetten en je verlies incasseren. Dat lijkt het geval bij deze blauwe Ferrari 812 Superfast. Het raspaardje werd in juli 2018 overgeleverd aan de eerste eigenaar. Aan het 800 pk sterke monster hing een prijskaartje van 524.558 euro. Serieus veel geld natuurlijk. Enkele prijzige opties hebben bijgedragen aan dat eindbedrag. Check bijvoorbeeld de carbon bumpers, carbon voorspoiler en carbon naafdoppen.

Om wat voor reden dan ook staat de Ferrari nu te koop op het internet. Munsterhuis Sportscars in Hengelo verzorgt de verkoop. Met de 812 Superfast is in zo’n anderhalf jaar slechts 4.500 kilometer gereden. Je zou dus kunnen zeggen dat de smurf net is ingereden. De configuratie is lekker uitgesproken. Naast de opvallende blauwe kleur, is gekozen voor een rood interieur. Het moet maar net je smaak zijn.

De Azzuro Dino Metallic Ferrari mag weg voor 437.500 euro. Dat is een afschrijving van exact 87.058 euro. Een behoorlijke klapper. Mocht de auto niet in Nederland verkocht worden, dan kan de 812 ook nog over de grens verdwijnen. De exportprijs bedraagt 374.900 euro. Dan heb je wel wat bijzonders in de garage staan. Volgens de verkopende partij is deze 812 Superfast zo uniek samengesteld dat er geen andere op de wereld bestaat.