Gerucht: Ferrari wil Alexander Albon hebben

Alexander Albon zou volgens Italiaanse media op weg zijn naar Ferrari.

Ferrari begeeft zich in de Formule 1 weer in woelig water. De renstal heeft geen wereldtitel voor coureurs meer gewonnen sinds Kimi Raikkonen in 2007. De laatste constructeurstitel dateert van een jaar later in 2008. Nu duurde het na 1979 ook tot 2000 totdat team rood weer toonaangevend was. Maar het gebrek aan het grootst mogelijke succes begint duidelijk pijnlijk te worden in Italië.

Teambaas Binotto is al de laan uitegstuurd, ondanks dat het team onder zijn leiding vorig jaar bijna de broodnodige opleving beleefde. Het was balen voor de Zwitser, maar die zal zich inmiddels kunnen troosten met de wetenschap dat de zaken er niet beter op zijn geworden. Het is organisatorisch weer een ouderwetse puinhoop in Maranello, met verschillende stuurmannen op hetzelfde schip. Teambaas Vasseur heeft voortdurend te maken met de bemoeizucht van CEO Benedetto Vigna en Agnelli-erfgenaam John Elkann.

Zoiets werkt nooit lekker en dus vertrekken veel medewerkers die andere opties hebben het schip. Ondertussen wordt de druk om te presteren groter en groter. Het is zodoende ‘logisch’ dat ook de coureurs onder vuur komen te liggen. Golden boy Leclerc wordt nog steeds geacht een van de weinigen van zijn generatie te zijn die Max Verstappen kan bedreigen. Bij hem is het vooral de vraag of hij zelf wil blijven. Maar Carlos Sainz is nu de volgende aan wiens stoelpoten gezaagd wordt.

Het Italiaanse Formula Passion denkt te weten dat Ferrari Alexander Albon op het oog heeft om Carlos Sainz te vervangen vanaf 2025. De Spanjaard heeft nog een contract tot en met volgend jaar. Maar kennelijk is er van beide kanten nog geen groot animo om dat contract te verlengen. De volgend seizoen 29-jarige Sainz wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Audi. De boksbeugel zou de ervaren racewinnaar zien als de ideale man om hun project te leiden. Er zijn al wat linkjes met de Duitse fabrikant. Toekomstig teambaas Andreas Seidl werkte met Sainz bij McLaren en Carlos Sainz senior doet al jaren ‘de Dakar’ met Audi.

Los van de problemen bij Ferrari zou Sainz ook ontevreden zijn met het feit dat het team toch vooral op Leclerc gericht is. De Spanjaard wil zelf wereldkampioen worden. Hoewel Ferrari niet meer een duidelijke nummer 1 en nummer 2 heeft zoals in de Schumacher-dagen, is Leclerc ‘kind van de club’, jonger en verdient hij ongeveer twee keer zoveel. Indirect signaleert dat toch hoe de verhoudingen liggen.

Vorig jaar liet bovendien zien dat als de auto echt goed is, Leclerc ook over het algemeen de overhand heeft. Het is met name als Ferrari juist niet lekker gaat dat Sainz’ kwaliteiten bovendrijven. Eigenlijk een beetje zoals bij Alonso, die ook altijd het beste wist te halen uit een matige auto. Áls Sainz wereldkampioen wil worden, lijkt de beste gok daarom de nummer 1 worden bij een team dat wellicht kan verrassen met een topauto. Audi past perfect in dat plaatje.

Voor wat betreft Albonio is de keuze natuurlijk een makkelijke. Als Ferrari belt, dan gaat Albonio. De Britse Thai is nu 27 en heeft er al een achtbaan opzitten in de Formule 1. Eigenlijk leek de koningsklasse al een gepaseerd station voor de voormalig heerser op de karts, toen in 2019 het belletje kwam van Toro Rosso. Albon verscheurde zijn Formule E contract en ging het avontuur aan. Dat ging aanvankelijk zo voorspoedig dat de Britse Thai al na minder dan een jaar bij Red Bull Racing naast Max Verstappen terechtkwam.

AA23 haalde podia en zelfs bíjna een overwinning in Oostenrijk -voordat Hamilton hem van de baan tikte- maar verdronk toch naast Verstappen. Dat betekende de exit uit de F1. Sindsdien weten we inmiddels dat verzuipen naast Verstappen bij Red Bull gewoon normaal is in de Formule 1. Met hulp van de energieblikken gigant, heeft Albon zijn F1 carrière opnieuw nieuw leven ingeblazen bij Williams. Geen enkele coureur is ooit slechter geworden van Nicolas Latifi als teammaat en ook Logan Sargeant kan Albon goed hebben.

Met Leclerc en Albon zou Ferrari andermaal een sterk en ietsje jonger duo hebben. Saillant detail is dat Leclerc en Albon in het verleden al een keer teamgenoten zijn geweest. In 2016 reden beiden, net als Nyck de Vries en Nirei Fukuzumi, het GP3 kampioenschap voor ART Grand Prix. Leclerc won het kampioenschap, Albon werd tweede. Nyck werd zesde en Fukuzumi zevende. Ferrari zou het uiteraard niet erg vinden als de geschiedenis zich wat dat betreft nog een keer herhaalt.