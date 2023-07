De BMW XM van Andy van der Meyde ligt in de puinpoeier

De BMW XM van Andy van der Meyde heeft een facelift gekregen van de buurman. Helaas was het zo het te zien geen volleerd plastisch chirurg.

Andy van der Meyde leeft in de wereld waar een beetje Nip and Tuck vrij normaal is. De tijd wacht op niemand en zwaartekracht is van toepassing op iedereen. Om een beetje patent te blijven kan het mes uitkomst bieden. Nu was de BMW XM van Andy nog vrij vers. Maar de buurman op het zonnige oord waar Andy verblijft was kennenlijk niet gecharmeerd van de looks van BMW’s super-SUV. Daarom ‘vergat’ hij de handrem van zijn eigen auto. Zo ging het per ongeluk kablabber. Dat is althans zijn verhaal. Jaja.

De gevolgen voor de gehate en geliefde SUV zijn heftig. Zo zonder lampunits en giga-grille lijkt het net een gecrashte…X5. Het goede nieuws is echter wel dat zowel Andy als de buurman er wel om kunnen lachen. De nieuwe René van der Gijp (althans, in potentie) dolt op karakteristieke wijze wat met de brokkenpiloot op Instagram. En ach ja, het zonnetje schijnt, het leven is goed. Zo te zien komt er tussen beiden geen naar geneuzel. Toch altijd wel prettig als degene die je auto aan gort rijdt geen Karen blijkt te zijn.

Het voordeel voor Andy is ook wel dat BMW dealert Dusseldorp meteen een nieuwe dikke BMW voor hem geregeld heeft. Zoals bekend wordt de voormalig Ajax-man ondersteund door deze autoboer. BMW producten zijn ook al tijden te zien in de serie met korte gesprekken die Andy maakt met verschillende profvoetballers. Van der Meyde en de zijnen kunnen dus meteen weer door. Gezien de locatie van verblijf zou een 8-Serie cabrio ook wel lekker zijn. Hoewel je dan weer zonnebrand moet blijven smeren enzo. Waarvan akte.

Dank @casperh voor de tip!