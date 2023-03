BREEK: Vasseur overhoop met Vigna, onrust binnen Ferrari

Ferrari’s nieuwe teambaas Vasseur zou nu al overhoop liggen met Ferrari CEO Vigna.

De Italiaanse opera gaat nog even door bij Ferrari. Gisteren al berichtten we dat Charles Leclerc een gesprek aan heeft gevraagd met John Elkann. Dit nieuws kwam voort uit de Gazzetta dello Sport. De Corriere dello Sport kan natuurlijk niet achterblijven met hun eigen berichtgeving over het nationale team. En zij hebben weer net wat andere informatie om te delen. Hoewel uiteindelijk hetzelfde plaatje wordt geschetst.

De Corriere meent namelijk te weten dat de gloednieuwe teambaas Frederic Vasseur nu al overhoopt ligt met Ferrari CEO Benedetto Vigna. Zozeer dat Fred ‘het al helemaal zat is’ aldus de kwaliteitspublicatie. Punt van inzet is -hoe kan het ook anders- de macht binnen het team. Wie heeft wat te bepalen? In naam is Vasseur de teambaas, maar zijn zeggenschap zou een stuk kleiner zijn dan je van een teambaas zou verwachten.

Het gaat daarbij om zowel heikneuterige als om grotere zaken. In de eerste categorie vallen ‘de teampassen’. Kennelijk moet bij ieder team iemand aangeven wie er welke passen krijgt en is dat een taak van de teambaas. Echter wil binnen Ferrari Benedetto Vigna hierover gaan in plaats van dat hij dit uit handen geeft. Tevens wilde Vasseur naar verluidt een sponsor binnenhalen, maar heeft Vigna zijn veto uitgesproken over die deal. Vigna heeft de macht om te beslissen over sponsors in 2021 ‘afgepakt’ van Binotto. De CEO zou verder hekelen dat Vasseur samen met ‘vijand’ Toto Wolff naar de wintertest in Bahrein in gevlogen.

Tot zo ver de zaken in het nadeel van Vigna, die -indien waar- een plaatje schetsen van een enge controlfreak. Echter is ook Vasseur niet per se populair bij (al) zijn nieuwe troepen, aldus het bericht. Binotto stond erom bekend dat hij zijn mensen in bescherming nam als die fouten maakten. Ook als dat soms (te) potsierlijk werd.

Vasseur heeft deze neiging naar verluidt minder. Aan de ene kant is deze aansprakelijkheidscultuur vermoedelijk goed voor het team. Aan de andere kant is de cultuurshock voor sommigen kennelijk zo groot, dat ze nu weg willen bij het team. Anderen zouden bang zijn om fouten te maken en daardoor helemaal niks meer maken.

Naast de lijst van mensen die al hun biezen gepakt hebben dan wel weggestuurd zijn, zou nu ook Laurent Mekies op punt van vertrekken staan. Mekies was de rechterhand van Binotto als assistent-teambaas en tevens ‘Race Director’ bij Ferrari. De Fransman kon naar verluidt terecht bij Liberty Media om een functie naast Stefano Domenicali te krijgen. Echter is hier dan weer een veto voor uitgesproken door…Vasseur. Kortom, het is weer een gezellige bende binnen Ferrari. Wordt ongetwijfeld vervolgd.