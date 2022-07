BREEK: Nederland krijgt 750 piepkleine flitskasten!

Jazeker, 750 piepkleine flitskasten gaan zorgen voor jouw veiligheid!

De hardrijder heeft het zwaar in Nederland. Ten eerste is hard rijden nu iets dat vroeger normaal was. Overal mag je tegenwoordig 20 km/u minder snel dan vroeger. Let er maar eens op. Binnen de bebouwde kom is het vaak 30 km/u, op B-wegen mag je vaak niet harder dan 60 km/u en op de snelweg is 100 km/u het maximum.

Er zijn meerdere redenen hiervoor. Nederland is een vrij klein land met een hele hoop auto’s. Dus voor een goede doorstroming is een lagere snelheid vaak effectiever dan hard rijden, hard remmen en een file creëren. Daarnaast speelt het milieu en de verkeersveiligheid ook een rol.

750 piepkleine flitskasten

Om te zorgen dat de Nederlandse automobilist zich niet als ‘outlawz’ gaan gedragen (geweldige rapband was dat toch), zijn er natuurlijk controles. Denk aan een trajectcontrole, mobiele controle, surveillanceauto (zoals deze) en de flitspalen. In de achtervolging naar meer overheidsinkomstenveiligheid.

Maar er komen er meer bij. Zo’n 750 piepkleine flitskasten om precies te zijn. Dat zijn geen gewone flitspalen, maar van die hele kleine kastjes die je mooi weg kunt stoppen en bijna niet ziet. Dat bevestigt niet de Nederlandse overheid, maar Idemia en zij kunnen het weten, want dat is namelijk de partij die de flitskasten gaat bouwen en leveren.

Road Safety Enforcement Unit

Overigens noemen ze het zelf geen flitskast, klikbox of geldgenerator, maar een ‘road safety enforcement unit’. Eh, dat is feitelijk net zo correct als dat sandalen met witte sportsokken effectief gezien voorbehoedsmiddelen zijn.

De eerste exemplaren worden geleverd in het eerste kwartaal van 2023 en moeten zo’n 6 tot 12 jaar meegaan. De kastjes zijn voornamelijk bedoeld voor snelheidsovertredingen en door rood licht rijden. De kastjes zijn erg klein, dus kunnen prima aan een paal lantaarnpaal worden bevestigd.

Het kan overigens nog veel kleiner:

Meer lezen? Dit zijn de traagste auto’s die 250 km/u halen!