Ferrari wint rechtszaak van Mansory

Wansmaak is helaas niet strafbaar, maar plagiaat wel. En daar wist Ferrari Mansory op te pakken met een rechtszaak.

In Maranello zijn ze ongetwijfeld niet blij met toko’s als Mansory. Hun zorgvuldig uitgebalanceerde ontwerpen worden namelijk meedogenloos om zeep geholpen door dergelijke tuners. Ferrari zet maar wat graag hun juristen aan het werk, maar tegen het verkrachten van een ontwerp valt juridisch weinig in te brengen. Tenzij er sprake is van copyrightschending…

Normaalgesproken is dat niet zo snel het geval als je een auto voorziet van aftermarket-onderdelen. In dit specifieke geval waren de onderdelen echter duidelijk geïnspireerd op een ander model van Ferrari. Dan krijg je dus een soort replica. En als Ferrari ergens een bloedhekel aan heeft, dan zijn het replica’s.

De auto waar het om gaat is de Mansory 4XX Siracusa. Deze is gebaseerd op de Ferrari 488 en werd in 2016 geïntroduceerd. Deze auto (en dus ook de bodykit) is eigenlijk al niet meer zo relevant, want de 488 is inmiddels opgevolgd door de F8 Tributo.

Maar goed, het probleem is dus dat de Mansory 4XX Siracusa is geïnspireerd op de Ferrari FXX K. Dit is de circuitversie van de LaFerrari, zoals de FXX de circuitversie van de Enzo was. Met name als je de neus en de spoiler ziet is het overduidelijk dat Mansory naar de FXX K heeft gekeken. Daar maken ze overigens ook geen geheim van, want ze hebben de auto ‘4XX’ gedoopt.

Ferrari kan zo’n wannabe FXX K natuurlijk niet tolereren en heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen Mansory. De Italianen trokken aan het langste eind, want de rechtbank stelde Ferrari in het gelijk. Mansory is dus inderdaad schuldig bevonden aan copyrightschending. De Britse tuner 7X Design overkwam vorig jaar precies hetzelfde, nadat ze een 288 GTO-bodykit hadden ontwikkeld voor de 488 GTB.

Het grappige is dat Mansory inmiddels ook een aangepaste versie van de F8 Tributo heeft gepresenteerd. Die heet F8XX en is ook niet geheel vrij van FXX-invloeden. Het zou dus zomaar kunnen dat Ferrari nog niet klaar is met Mansory.

Bron: Reuters