Formule 1 lanceert eigen streamingdienst!

Kijkers kunnen nog dit seizoen inschakelen met deze nieuwe dienst.

Onder het bewind van Bernie Ecclestone konden fans weinig interactie verwachten. Nu met Liberty Media aan het roer komen er eindelijk positieve veranderingen voor de kijker in beeld. De Formule 1 gaat een eigen dienst lanceren. Men is zo niet langer afhankelijk van bijvoorbeeld Sky of Ziggo.

De dienst gaat tussen de 8 en 12 dollar per maand kosten en zal in eerste instantie toegankelijk worden vanaf de computer en op het web. Er zullen op een later moment apps komen voor smartphones, Apple TV en Amazon Fire TV zodat TV- en mobiele kijkers tevens F1 kunnen kijken zonder de tussenkomst van een computer.

Formule 1 noemt de dienst ‘F1 TV Pro’. Kijkers kunnen vrije trainingen, kwalificaties en natuurlijk de races volgen. De gebruikers zijn zelf de regisseur. Dit betekent dat de kijker zelf kan bepalen door welke camera ze de F1 willen volgen. Zo heeft elke auto een toegankelijke on-board cam. Uiteraard worden ook live statistieken in beeld gebracht.

Het live commentaar van F1 TV Pro komt in de talen Engels, Frans, Duits en Spaans. De focus ligt niet alleen op Formule 1, want de dienst gaat ook de FIA Formula 2, Formule 3 en de Porsche Supercup uitzenden. Meer racekampioenschappen volgen later.

F1 TV Pro zal in de eerste periode van het nieuwe seizoen live gaan. De dienst zal worden gelanceerd in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Franrkijk, Mexico, België, Oostenrijk, Hongarije en diverse landen in Latijns-Amerika. Over Nederland is nog geen woord gesproken. Een VPN’tje met (bijvoorbeeld) een Belgische verbinding kan echter uitkomst bieden. Een preview van F1 TV Pro check je in de video hieronder.

Met dank aan Gulli voor de tip!