Kwijlen! Nieuwe Ferrari hybride racer met twin-turbo V6

Ferrari heeft een hybride twin-turbo V6 gepresenteerd.

Games zijn niet weg te denken en autofabrikanten doen gretig mee in allerlei spellen. Dit om meer naamsbekendheid te krijgen en gewoon om wat knaken te verdienen. Het spel Gran Turismo is één van de meest populaire racegames en Ferrari was een de weinige supercarfabrikanten die nog geen concept voor het spel had onthuld. Tot nu toe.

Ferrari Vision Gran Turismo

Ferrari zal Ferrari niet zijn als ze de onthulling niet doen op een speciaal moment. En nu ook weer. De onthulling van de virtuele auto was tijdens Sony’s gaming-serie in de GT World Finals in Monaco. De Italiaanse autofabrikant had de auto natuurlijk digitaal meegenomen, maar ook eentje in de vorm van een prototype op ware grootte.

We zien een laaghangende carrosserie, in combinatie met een hybride V6 met twee turbo’s. Opvallend is dat de hypercar een eenzitter is. Maar ja, in een racegame zit je toch alleen in je digitale auto. Het interieurontwerp is minimalistisch, maar laat de bestuurder alles zien wat je nodig hebt om te racen.

Het ontwerp heeft volgens Ferrari veel te maken met de racetraditie van het merk uit Maranello, met het nummer 75 op de flanken als weerspiegeling van dat nobele erfgoed. Maar goed, dat zeggen ze bij vrijwel elke presentatie..

De auto is veel extremer dan echte auto’s op de weg. Dit omdat de ontwerpers natuurlijk niet te maken hebben met beperkingen die auto’s in ‘real life’ wel hebben.

Ontwerp

De hypercar komt uit de keuken van Ferrari Centro Stile, geleid door Flavio Manzoni. Het design is geïnspireerd op de legendarische Ferrari Sports Prototypes uit de jaren 60 en 70, die enorme successen boekten in langeafstandsraces zoals de 24 uur van Le Mans.

Wat direct opvalt zijn de spatborden die uitsteken, waardoor er opvallende rondingen ontstaan. Dit terwijl de neus en achterkant juist weer bijzonder scherp zijn. Uiteraard voorzien met dunne LED-lichten. De bodemvrijheid, ja die is er bijna niet. En dat hoeft ook niet in een spel. Hierdoor ziet de auto er nog agressiever uit.

Hybride

In tegenstelling tot andere merken, gaat Ferrari voor een hybride motor. Deze liggen dichterbij de huidige productiemodellen. De Ferrari Vision Gran Turismo heeft dezelfde 120-graden 3-liter turbo V6-architectuur die is toegepast op bijvoorbeeld de 296 GTB. Het gevaarte produceert 1.030 pk bij 9.000 tpm. Hierbij komt nog wat extra vermogen uit de drie elektromotoren van in totaal 326 pk. Eentje laat het vermogen los op de achteras en één op elk van de voorwielen. Ook fijn, er is geen regelgeving voor de uitstoot in de digitale wereld.

Ferrari schat in dat de auto in 2 seconden naar de honderd kilometer per uur kan knallen en een topsnelheid heeft van 350 kilometer per uur. Jammer dat hij niet echt is, maar het laat wel (hopelijk) de toekomst zien van aankomende hypercars van het merk. Vanaf 23 december kan je auto digitaal besturen in GT7. Leuk kerstcadeau!