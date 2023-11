Kwalificatie Formule 1: GP van Brazilië 2023

Voorafgaand aan de sprintrace-gekte van de zaterdag weten we op vrijdag al wie op plek één mag starten tijdens de GP van Brazilië in 2023.

Het is niet zo dat elk land perse een autosportverleden moet hebben om een F1-race te mogen organiseren, maar vaak speelt het sentiment wel mee. Zo is er eigenlijk sinds de exit van Massa in 2017 geen Braziliaanse coureur meer geweest met een vast zitje (ja, we weten dat Felipe Drugovich en Pietro Fittipaldi bestaan). Toch ademt het circuit van Interlagos nog het gigantische autosportverleden van Brazilië. Het thuisland van grootheden als Piquet, Senna, Barrichello en Massa. Een circuit dat vaak aan het einde van de kalender wordt geplaatst en toch nog voor verrassingen kan zorgen. Of het niet volgen van teamorders, dat wil ook nog wel eens een dingetje zijn onder sommige coureurs.

Kwalificatie GP van Brazilië 2023

We dwalen af. Een sprintraceweekend betekent een kwalificatie op vrijdag. Voor wie het nog steeds niet helemaal snapt -ze zitten erbij- leggen we het nog één keer uit:

Sprintrace op vrijdag is de geldende kwalificatie voor de race op zondag ;

; Morgen (zaterdagmiddag) vindt de kwalificatie voor de sprintrace plaats;

plaats; Morgen (zaterdagavond) vindt ook de sprintrace zelf plaats. Dit resultaat levert extra punten op maar heeft geen invloed meer op de hoofdrace van zondag .

. Overmorgen (zondagavond) vindt de hoofdrace plaats met de kwalificatie zoals deze op vrijdag is vastgesteld.

Duidelijk? Mooi. Dit is wat de coureurs er vandaag van bakten!

Q1

Het begint niet best. Qua weer dan. De kwalificatie start niet om 19:00 zoals gepland maar wordt uitgesteld. Er dreigt namelijk regen. Toch start Q1 15 minuten later alsnog en blijft het alleen bij dreigende grijze wolken.

Die regen blijft wel een dingetje. Er is namelijk 60 procent kans op nattigheid. Dat maakt het de moeite waard om zo snel mogelijk de baan op te gaan zodat je op droog asfalt een snelle ronde kan vastzetten om hopelijk alvast je plekje in Q2 te bemachtigen.

De eerste tijden stromen binnen met Oscar Piastri aan kop. Die tijd wordt echter al vrij snel van plek 1 weggevaagd door Bottas, Stroll en teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen komt in eerste instantie achter Norris terecht. Deze tijden zeggen natuurlijk aan het begin van Q1 nog niet zo veel, maar goed.

Ook Hamilton kan de tijd van Verstappen verbeteren en Verstappen merkt dan ook dat de auto ‘stuitert als een kangoeroe’. Sainz, Leclerc en Perez staan laag op het bord, dus ook die hebben nog werk aan de winkel. Zoals gezegd moet dat snel, want die regenwolk komt dus echt dichtbij. Charles Leclerc laat in ieder geval direct zien hoe het moet met de snelste tijd, misschien wel de laatste ronde voordat de hemel gaat huilen. Ook Carlos Sainz zet een veel snellere tijd neer. Gaat Perez nog een snelle ronde kunnen neerzetten?

Oscar Piastri herpakt zich en staat nu strak onder teamgenoot Norris. De McLarens pakken dus initieel de snelste tijden. Ook Sergio Perez weet nog plek vijf te bemachtigen. Maar was het voor niks? Het lijkt van wel: de regen gaat langs het circuit. Er is dus tijd om even de pits in te duiken en nog één snelle ronde in te zetten.

Uiteindelijk met kleine marges ertussen weet het hele veld voor opschudding te zorgen, met Verstappen op plek 3 en Perez op plek 13. Een bonte mix, behalve in de onderste regionen. Beide Alfa’s én Alpha’s liggen eruit, alsook Logan Sargeant.

Q2

Al in het begin van Q2 staan eigenlijk gelijk de grote namen bovenaan. McLaren is weer retesnel, maar Verstappen pakt een voorlopige P1. In eerste instantie eindigen de Ferrari’s in de laatste vijf, maar die kunnen zo nog de baan op. Hamilton, die toch wel moet gaan vechten tegen Perez, pakt een voorlopige P6 en tussen hem en Perez zit nog de opvallend snelle Lance Stroll.

Dat de regen niet is gekomen betekent niet dat het een zonnig dagje is in Sao Paolo. Het asfalt is met zo’n vijf graden afgekoeld ten opzichte van de start. Dat maakt de omstandigheden lastiger. De Mercedessen weten in ieder geval hun tijden te verbeteren, vooral Russell op P2 is een grote stap. Hamilton merkt de omstandigheden: de achterkant breekt uit en de Britse coureur moet flink bijsturen om al driftend de auto terug in balans te krijgen.

De Ferrari’s zijn inmiddels uit de gevarenzone en daar bevinden zich nu de Hazen, Gasly, Albon en Alonso. Met nog vijf minuten op de klok is het maar afwachten of die hun tijden nog kunnen verbeteren. Alonso lukt dat prima met een tweede tijd voor deze sessie. Albon niet, want die is het eerste slachtoffer van track limits van vandaag. Ocon dropt naar de gevarenzone naast zijn teamgenoot die daar voorlopig ook blijft. Zo snel zijn de Alpines dus niet.

Het lijkt erop dat ook de omstandigheden nu zodanig worden dat snelle(re) rondes lastig worden. Met geen tijd meer op de klok komen de ‘alles of niets’-rondes binnen. Gasly weet niet uit de gevarenzone te komen, waardoor daar eigenlijk niks meer verandert en beide Hazen, beide Alpines en nu ook alle Williamsen eruit liggen.

Q3

Alle rijders van Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari en Aston Martin zijn nog van de partij. Nu is het dus kijken wie de snelste tijd pakt in de nog steeds aardig dreigende bewolkte omstandigheden.

Oscar Piastri zorgt voor een kleine gele vlag, door een kleine spin van de baan af. Geeft niet, onder de streep is Piastri nog een rookie en maken zelfs veel ervarener coureurs wel eens fouten. De Australiër zorgt er daarmee nog wel voor dat Perez niet kon planken vanwege de gele vlag en dat kost Checo zijn snelle ronde.

De wolken worden ineens wel héél donker. Iedereen duikt even snel de pits in om te kijken wat er gaat gebeuren. Wind, onweer, regen, we krijgen het allemaal. Race Control geeft een zeldzame melding: “Change in Climactic Conditions”. De timer blijft eerst nog doorlopen. Onzekerheid heerst.

Met 4 minuten op de klok is het dan tijd: rode vlag. De sessie wordt voorbarig gestaakt. Dat maakt de startgrid interessant. Max Verstappen wist nog pole te pakken, met Leclerc er vlak achteraan. Ietwat onverwachts pakken beide Astons plek 3 en 4, met Stroll op P3. Hamilton en Russel volgen, Norris hangt op P7, Carlos Sainz start op P8, Perez op een tegenvallende P9 en Piastri wist niet eens een tijd neer te zetten. Een droge schemering verandert in één klap in een soort keiharde nachtrace. Die staking was dus terecht.

Een kleine anticlimax, maar goed, ook dat hoort bij de Formule 1.