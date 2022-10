BREEK: Red Bull heeft vorig jaar budgetplafond overschreden [UPDATE]

De FIA heeft eindelijk hun conclusies kunnen trekken. En jawel: Red Bull heeft inderdaad het budgetplafond overschreden.

De Formule 1 zou de Formule 1 niet zijn als er niet continu gedoe is langs de baan. Terwijl Max Verstappen gisteren op chaotische wijze zijn tweede wereldtitel in de wacht sleepte, is de FIA intussen ook nog niet klaar met het afgelopen seizoen.

Vandaag is de dag dat de FIA de langverwachte uitspraak doet in de budgetcap-kwestie. Er zouden namelijk één of meerdere teams (lees: Red Bull en Aston Martin) zich schuldig hebben gemaakt aan het overschrijden van de budgetcap.

De FIA heeft inmiddels alles onder de loep genomen en wat blijkt?! Red Bull heeft inderdaad het budgetplafond overschreden. Dat zag niemand aankomen. De FIA verklapt niet om hoeveel geld het gaat, dus we zijn nog niet heel veel wijzer.

Volgens de FIA is er sprake van ‘Minor Overspend’, dus het gaat sowieso niet om substantiële bedragen. Althans, niet voor Formule 1-begrippen. Het zal ongetwijfeld wel een leuk bedrag zijn om op je bankrekening te krijgen.

Red Bull is het enige team dat zich schuldig heeft gemaakt aan deze overtreding. Hoe zat het dan met Aston Martin? Zij hebben alleen een procedure-fout gemaakt, zo concludeert de FIA. Dat heeft Red Bull overigens ook gedaan, naast het feit dat ze teveel uitgegeven hebben.

De hamvraag is: wat zijn de consequenties hiervan? Daar doet de FIA helaas nog geen uitspraken over. Gezien het feit dat het gaat om een kleine overschrijding van de limiet, zal de straf waarschijnlijk ook niet extreem zwaar zijn. Je hoeft er dus niet meteen op te rekenen dat Max straks opeens weer enkelvoudig kampioen is.

UPDATE: Red Bull heeft inmiddels gereageerd en doet alsof ze van niks weten. In een statement geeft het team aan dat ze “verrast en teleurgesteld” zijn door de bevindingen van de FIA. Red Bull houdt vol dat ze in 2021 onder het budgetplafond zijn gebleven. Het team geeft aan respectvol het proces te volgen, terwijl ze intussen alle opties die ze tot hun beschikking hebben overwegen.

Bron: FIA