Nieuwe Skoda Superb is de Passat sedan die we niet krijgen

Zoek je een Volkswagen Passat sedan? Dan is de nieuwe Skoda Superb wat voor je.

Vorige week trok Volkswagen het doek van de nieuwe Passat. En hoera, de knopjes zijn terug van weggeweest! Op het stuur vooral, maar dat geheel terzijde. De oplettende lezer had al gezien dat de nieuwe Passat er uitsluitend als stationwagen komt. Wie hoopte op een sedan (wie eigenlijk?) heeft pech.

Technisch gezien is er een uitweg. Je moet dan niet shoppen bij Volkswagen, maar bij Skoda. De nieuwe Skoda Superb is onderweg en eigenlijk is dit de Passat sedan die we nooit gaan krijgen. Eerder toonde Skoda al het interieur van de nieuwe Superb. Nu is het exterieur aan de beurt, met de nodige camouflage.

De Superb is een no-nonsense auto en dat blijft ook zo. Geen gekke grille, geen gekke deurgrepen, geen bijzondere sierlijsten. De camouflage doet zijn best iets spannends de verbergen. Maar jij en ik weten ook wel dat er onder die pyjama niets te verbergen valt. De zakensedan met veel ruimte binnenin is en blijft een briljant ding voor de niet al te spannende zakenman.

Maten

De nieuwe Skoda Superb is 4,91 meter lang. Een toename van 43 mm. Verder is de hatchback 1,48 meter hoog. Een toename van 12 mm. Met 645 liter bagageruimte is er 20 meer liter om spullen mee te nemen. De wielbasis bedraagt 2,84 meter. Op dat vlak is er geen verandering.

Motoren

Op motorisch vlak zijn er wel vernieuwingen. Voor het eerst propt VAG een 1.5 TSI mild hybride in de Superb. Deze viercilinder wordt bijgestaan door een 48volt startgenerator. Dit is tevens de instapper, met 150 pk vermogen. Daarboven komt een 2.0 TSI met 204 pk of met 265 pk. Dieselen kan ook nog steeds. De good old 2.0 TDI met 150 of met 193 pk in dit geval. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een zestraps DSG.

Onthulling

De onthulling van de vierde generatie Skoda Superb volgt spoedig. Naast de Superb zal ook de Kodiaq in het nieuw worden gestoken.