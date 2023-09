Porsche 992 S/T is niet speciaal genoeg

Zelfs in het echt voelt de nieuwe Porsche 992 S/T als een lauwwarme special.

Porsche krijgt maar geen genoeg van de 992. Het lijkt wel of de Duitse autofabrikant van plan is een recordaantal uitvoeringen uit te brengen van de huidige generatie 911. De 992 S/T is het nieuwste sausje en staat mooi te zijn op de IAA in München.

Kijkende naar de auto in het vlees kun je niet anders concluderen dat dit een lauwwarm broodje is. Vlees nog vis gaat misschien wat te ver, want het blijft een heel tof ding. Maar de wauw-factor is er wel een beetje van af met al die uitvoeringen van de 992.

De Porsche 992 S/T is een soort GT3 RS minus de achtervleugel en een handgeschakelde versnellingsbak. Het exemplaar in München is uitgevoerd in het grijs (saai) met witte velgen (cool). Het cognac interieur is ook wel om van te smullen.

Op de zijkant lezen we 63, een verwijzing naar het geboortejaar van de eerste 911. Toen nog 901. Het staat je vrij zelf een getal te kiezen van 0 t/m 99 als koper zijnde.

De 4.0 liter boxer staat te popelen om 525 pk los te laten. Als jij je best weet te doen staat in 3,7 seconden 100 km/u op de klok. De topsnelheid bedraagt 300 km/u. Er worden slechts 1963 exemplaren van deze 992 gemaakt. Wederom een verwijzing naar het geboortejaar van de 911.

De Nederlandse prijs begint bij 411.200 euro. Wat gewoon achterlijk veel geld is voor een 911. Met opties ga je op standje maximaal richting de half miljoen euro. Heb je wel een mooie 911, dat dan weer wel.