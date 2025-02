FIA president wil terugkeer V10 in de Formule 1!

Goed nieuws! FIA president Mohammed Ben Sulayem is voor de terugkeer van de V10 in de Formule 1!

Wie weet het nog? Die heerlijk brullende V10 motoren in de Formule 1… We moeten het al een jaren doen met de V6 motoren die de huidige auto’s hebben, maar wat klonken die V10’s toch heerlijk! Komt dat ooit nog terug?

Nou wat FIA president Mohammed Ben Sulayem betreft dus wel. Dat is heel goed nieuws natuurlijk. Of het ook realistisch is, is een tweede, maar de intentie is er dus.

V10 op e-fuel

De FIA president zegt het echt op zijn eigen Instagram. Hier kijkt hij uitgebreid terug op de F1 lancering afgelopen weekeinde in Londen. Een ongeëvenaard en extreem succes uiteraard volgens de beste man zelf. Dat zal allemaal wel, maar wij slaan meer aan op wat ie nog meer zegt.

Hij geeft namelijk aan dat op het evenement in Londen veel positieve discussies over de toekomst van de sport gevoerd zijn. Naast dat hij uitkijkt naar de introductie van de 2026 regelgeving op het gebied van het chassis en de aandrijflijn, kijkt hij graag ook verder vooruit.

Daarin zijn meerdere richtingen mogelijk, inclusief de terugkeer van de brullende V10, mits die op e-fuels draait. Hulde! Hoezee! Uiteraard is het nog geen uitgemaakte zaak, het moet in overleg met de teams en de fabrikanten, iets met kosten en onderzoek en ontwikkeling… MAAR er is dus een mogelijkheid dat de V10 terugkeert in de Formule 1! En dat is lekker nieuws zo net voor het weekeinde. Hoop doet leven!