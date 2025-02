Cupra maakt Tavascan flink goedkoper

Cupra komt met een nieuw instapmodel van de Tavascan en maakt de auto daarmee flink goedkoper.

Het is een beproefd recept. Als een auto eventjes op de markt is en de eerste verkopen wel binnen zijn, dan positioneer je een kalere versie onder de versies die al op de markt zijn en verlaag je de vanafprijs.

Cupra doet dat nu met de Tavascan. De volledig elektrische auto krijgt een uitvoering met de naam Essential die onder de Business uitvoering komt. Die laatste was tot nu de instapversie en kost je minimaal 48.990 euro. Overigens blijft deze gewoon in het aanbod.

Cupra Tavascan duizenden euro’s goedkoper

De nieuwe instapper, de Cupra Tavascan Essential, is er nu vanaf 44.990 euro. Vierduizend euri minder dan het huidige instapmodel. Nu dus precies binnen de subsidiegrens voor particulieren die een nieuwe EV kopen… Oh nee, die subsidie bestaat helaas niet meer. Wat dat betreft komt de nieuwe vanafprijs dus net twee maanden te laat.

Nou, de Essential dus. Alleen maar het meest essentiële aan boord dan? Nou dat valt nog wel mee hoor. De aandrijflijn is hetzelfde als de huidige instapper, een 286 pk sterke elektromotor en een 77 kWh batterij die je tot 570 kilometer ver kan brengen.

Standaard krijg je zaken als 19 inch “Vulcan” licht metalen velgen, dodehoeksensor, uitparkeerassistent, parkeersensoren achter & voor met achteruitrijcamera en Full LED-koplampen. Kuipstoelen, adaptieve cruise control en een 15 inch scherm met draadloze Apple CarPlay en Android Auto zitten er ook op.

Wat is er dan kaler dan de huidige instapper? Nou die Business heeft onder andere 3-zone airconditioning, keyless entry, Lane Assist Plus, Emergency Assist en Travel Assist. Als je zonder deze zaken kunt kun je die vier mille dus mooi in je zak houden.

Overigens is er boven de Cupra Tavascan Business ook nog een Adrenaline (vanaf 52.990 euro), een VZ Adrenaline (vanaf 55.990 euro) en een VZ Extreme (vanaf 58.990 euro). Die laatste is het topmodel en heeft ook een krachtigere aandrijflijn aan boord met 340 pk.

De nieuwe Cupra Tavascan Essential is per direct te bestellen en te configureren in de configurator van Cupra.