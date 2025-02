Anarchie op Rotterdams kruispunt

De gemeente Rotterdam sloot een kruispunt af. Het resultaat: anarchie!

Heerlijk om hier af en toe een stukje gemeentepolitiek uit te diepen. Deze keer is het de beurt aan de Maasstad. Volgens sommige mensen de enige echte stad die Nederland rijk is. Ook daar heeft gemeente wel eens een ideetje wat betreft het verkeer.

Nou hebben we hier al heel wat aandacht besteed aan de verkeersmaatregelen in 020, maar deze aanpassing op dit kruispunt in 010 is er ook eentje hoor.

Wat is er aan de hand?

Waar hebben we het over? Nou in het centrum van Rotterdam kruizen de West-Kruiskade en het Kruisplein elkaar. Die kruising werd als onveilig beschouwd en dus maakte verantwoordelijk wethouder van VVD huize Pascal Lansink- Bastemeijer een plan.

Sinds half november 2024 is de doorgang tussen de West-Kruiskade en het Schouwburgplein afgesloten voor autoverkeer. De straten zijn omgekat in twee fietspaden. Met de auto kun je nu niet meer vanaf de Mauritsweg linksaf richting de West-Kruiskade. Ook vanaf de West-Kruiskade rechtdoor het Kruisplein oversteken is niet meer mogelijk.

Anarchie in Rotterdam

Vanaf de eerste dag is het alleen een puinhoop. Natuurlijk is een verandering iets waar de verkeersdeelnemers aan moeten wennen, maar de Rotterdammers zijn kennelijk niet van plan om drie kilometer om te rijden, zo lezen we op Rijnmond.nl.

Winkeliers halen doodleuk de verkeersborden weg, de borden die er nog wel staan worden straal genegeerd en auto’s rijden over het gras en over het fietspad om toch de afslag te kunnen nemen.

De gemeente heeft daarom paaltjes laten plaatsen op wat nu een fietspad is. De steen en been klagende winkeliers van de West-Kruiskade halen die alleen doodleuk weer weg en beplakken verkeersborden, want sinds de gewijzigde verkeerssituatie hebben ze naar eigen zeggen een stuk minder klandizie.

Verhit debat

Zowel GroenLinks als Leefbaar Rotterdam hebben om deze anarchie in de stad een debat aangevraagd. Het zal je niet verbazen dat het startpunt van beide partijen wel totaal tegenovergesteld is.

Eerst maar eens de oppositiepartij GroenLinks. Deze partij is voorstander van een autoluwe en groene stad (je verwacht het niet…) en hamert daarom op handhaving en een betere inrichting van het plein. Samen met D66 heeft de fractie een voorstel opgesteld om dit te bereiken.

Leefbaar Rotterdam maakt zich zorgen om de ondernemers en vreest een onbereikbaar centrum. Daarnaast voorzien ze een verkeersinfarct op het Weena en Hofplein vanwege al het omrijdende verkeer.

De PvdA verbaast zich over de opstelling van de fractie van Leefbaar Rotterdam. Die is toch zo van law and order? Nu wil Leefbaar de situatie aanpassen omdat mensen zich niet aan de regels wensen te houden.

Wat nu?

Leefbaar heeft bakzeil gehaald en de wethouder belooft nu snel het plein aan te pakken en te zorgen dat er geen tijdelijke borden meer staan, maar dat de weg wordt aangepast en er komen fietssymbolen op de weg zodat duidelijker is dat het hier nu fietspaden betreft.

Waarom nu niet meteen in één keer goed gedaan? Nou dat is de schuld van de RET. De tramsporen op het kruispunt krijgen namelijk zeer binnenkort grondig onderhoud en nu kan de gemeente meeliften met die werkzaamheden. Mocht de gemeente het voor of na het onderhoud gepland hebben had dat zomaar 100 duizend euro per week extra gekost. Hoeveel weken het dan om gaat vermeldt de wethouder er niet bij.

We zijn benieuwd of de problemen worden opgelost. Met afsluitingen en omrijden zal het in ieder geval niet minder druk worden in Rotterdam, toch al nummer 9 van Europa (!) qua verkeersdrukte.