Hamilton trekt racismekaart met FIA-uitspraak

Lewis Hamilton spreekt over een ongelukkige vergelijking met een racistisch karakter als het gaat om uitspraken van de FIA-baas.

Op dit moment staat Mohammed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet bekend als de meest geliefde persoon binnen de Formule 1. De vraag is of Sulayem dat wel ooit gaat worden. Op televisie is na afloop vaak ongemakkelijk contact te zien tussen de voorzitter en de coureur. Het is overduidelijk dat de rijders andere dingen leuker vinden dan rondhangen met de FIA-topman.

Schelden in de Formule 1

Met de uitspraak van Sulayem deze week over het taalgebruik van coureurs maakt de voorzitter zichzelf niet populairder. Wat Mo betreft moet het maar eens afgelopen zijn met het schelden over de boordradio’s tijdens de race. Daar reageerde Max Verstappen al op door te zeggen dat de Formule 1 de boordradio’s met gepiep maar niet moeten uitzenden. Lando Norris was het met hem eens.

Het ongewenste taalgebruik komt naar buiten op momenten vol adrenaline tijdens een race. Zoals Verstappen al zei: de F1 is één van de weinige sporten waar de atleet in kwestie een microfoon bij zich draagt gedurende de actie.

Lewis Hamilton is ook niet blij met de woorden van Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Sir zit er zelfs een racistisch element in de bewoordingen van de FIA-voorzitter. Zo zou Sulayem in het interview de vergelijking hebben gemaakt met rappers, die met regelmaat schelden in hun teksten. HAM vindt dat erg stereotyperend, omdat de meeste rappers zwart zijn.

Hamilton was het dan weer niet eens met Verstappen. Wat Lewis betreft is het wel oké van de FIA om te vragen om wat minder te schelden.

Eens kijken of er de komende races minder gescholden gaat worden over de boordradio’s. Of het nu de coureurs zijn die hier meer op gaan letten, of dat de Formule 1 ervoor kiest om ongepaste boordradio’s niet meer uit te zenden. Dit weekend is de vuurdoop met de Grand Prix van Singapore.