FIA snoert Max Verstappen de mond

De FIA is het niet eens met de kritiek van Max Verstappen op de safety car. De Aston Martin Vantage is geen schildpad.

Max Verstappen kijkt niet echt terug op een succesvol weekeinde in Australië, maar naast een kritische blik op de eigen prestaties uitte hij ook kritiek op de ingezette safety car van Aston Martin. Die noemde hij namelijk een schildpad. Als er een incident tijdens de race is komt de safety car op de baan en in Australië was dat de Aston Martin Vantage, die afwisselt met door Mercedes geleverde AMG GT Black Series. Tussen neus en lippen door benadrukte hij ook nog even dat die Britse safety car gewoon een stuk langzamer is dan de Duitse.

Safety car is er voor de veiligheid

De FIA heeft inmiddels gereageerd op de kritiek van onder andere Max Verstappen op de safety car. “In het licht van het recente commentaar op de snelheid van de FIA Formule 1 Safety Car, wil de FIA graag benadrukken dat de primaire functie van de safety car uiteraard niet snelheid is, maar het waarborgen van de veiligheid van de coureurs, marshals en officials”.

Daar voegt de FIA nog aan toe dat de snelheid ook aangepast wordt naar gelang de situatie op de baan en het incident waar de safety car voor wordt ingezet. Het effect dat de safety car heeft op de snelheid van de rijders erachter is van secundair belang. Die impact is namelijk voor iedereen hetzelfde.

De volgende wedstrijd is op 24 april de Emilia Romagna Grand Prix in Imola. Nu maar duimen voor Max dat dan Mercedes dienst heeft en alle 730 pk van de AMG op de baan legt in het geval van een safety car situatie.