Helaas, 100 km/u is nu echt een blijvertje

Wie de hoop had dat we ooit teruggaan naar 130 km/u overdag: sorry. Van 100 km/u komen we niet meer af.

We zijn er inmiddels alweer zo aan gewend dat het je er niet meer aan denkt. Maar jaren geleden mochten we nog gewoon overdag 130 km/u rijden op vele stukken snelwegen in ons land. Goede oude tijd. Denken dat het ooit weer terugkomt is een illusie. Helemaal na een nieuw onderzoeksrapport dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Het gaat hier om Veilig over Rijkswegen 2020. Dit rapport is gemaakt door ingenieursbureaus Arcadis en Sweco. Er komt onder meer in naar voren dat de snelwegen veiliger zijn geworden sinds de verlaging van 130 en 120 km/u naar 100. Tja, zo krijgt dit of een toekomstig kabinet het niet meer verkocht om de maatregel terug te draaien. Alsof dat ooit ging gebeuren, nee natuurlijk.

Helemaal de snelheidsverlaging de hemel inprijzen voor een veiligere verkeerssituatie is niet eerlijk. De snelheidsverlaging kwam namelijk tegelijk met de eerste corona lockdown. Het verkeer nam flink af in Nederland. Minder verkeer is statistisch gezien ook minder kans op ongelukken. Desalniettemin stelt het onderzoek dat de verlaging heeft bijgedragen aan de verkeersveiligheid.

Er waren 70 procent minder files en 22 minder doden in het verkeer in 2020. Dat eerste is een overduidelijk gevolg van de lockdowns. Nu alle maatregelen verleden tijd zijn is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen, inclusief een ochtend- en avondspits.

Toen we nog 130 mochten overdag lag de gemiddelde snelheid op de snelweg op 117 km/u. Dat is sinds de invoering van de verlaging gedaald naar 104 km/u. Voor het onderzoek werden 9.000 meetpunten van Rijkswaterstaat in het wegdek gebruikt.

Andere interessante conclusies die in het onderzoek naar voren komen. Automobilisten zijn vaker te hard gaan rijden sinds de verlaging. Daar staat tegenover dat het verkeer over het algemeen langzamer en rustiger is gaan bewegen in vergelijking met de situatie voor de verlaging.

Het onderzoek kan voer zijn voor nog meer snelheidsverlagingen. Zo pleit Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor een verlaging op N-wegen en in de bebouwde kom. Van 80 naar 70 km/u op N-wegen en van 50 naar 30 km/u in de bebouwde kom. We kunnen ook allemaal gaan fietsen. Dan zijn er helemaal geen auto-ongelukken meer.