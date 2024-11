Deze elektrische Fiat 500 heeft een topsnelheid van 80 km/u

Je kunt nu ook zonder rijbewijs B al een Fiat 500 rijden.

Fiat en Pininfarina gaan way back. Zo komt de hilarische vorm van de Coupé Fiat uit de pen van Pininfarina-ontwerpers. Tegenwoordig werken de twee Italiaanse merken ook nog samen. Dit keer meldt een ander bedrijf zich dat je misschien minder goed kent: Platum. Deze firma verkoopt elektrische stepjes, fietsen (ja, ook met dikke banden) en scooters. Onder die laatste productcategorie valt de samenwerking tussen het trio.

Specificaties van de elektrische Fiat 500 scooter

Bouwer Platum heeft gekozen voor een accu die je los kunt rukken en aan het stopcontact kunt opladen. Van 20 naar 80 procent laden zou tweeënhalf uur moeten duren. Met een volle batterij zou je 115 kilometer kunnen afleggen. Voor velen zal dit meer dan genoeg zijn om van en naar het werk te scooteren. Dat kan trouwens met maximaal 80 km/u dankzij een 4.750 watt elektromotor. Voor wie het wil weten: de Fiat 500 scooter valt binnen de L3-categorie, waar ook tweewielers met een 125 cc-motortje in vallen.

Zie hier: de E-Moped 500. Een Fiat 500, maar dan in scootervorm. Wat je gelijkt opvalt, is dat het Fiat 500-thema behoorlijk goed is verwerkt op de scooter. Zo lijken de koplamp en het achterlicht direct van een 500e af te komen. Ook de badges kloppen helemaal en de 13-inch velgen passen prima bij de rest van het ontwerp.

Wat het geinige ding gaat kosten, weten we nog niet. Een vlugge trip door de website van Platum leert dat het bedrijf vaker samenwerkt met namen uit de auto-industrie. Zo zijn er elektrische fietsen van Lancia en Jeep en zelfs een elektrische Lamborghini-step. Hier wordt je toch vrolijk van!