Nieuwe Fiat 500 wordt MINDER milieuvriendelijk

De nieuwe Fiat 500 gaat minder milieuvriendelijk zijn.

Hoe vinden jullie de overgang naar elektrisch rijden zelf gaan? Fabrikanten hebben zich redelijk snel aangepast aan de nieuwe wensen die de consumenten moeten hebben van hun overheden. De transitie van de ouderwetse plofmotor naar elektrisch gaat nog niet eens zo heel erg slecht, want het aanbod EV’s groeit met de dag, de laadtijden worden korter, de actieradius neemt toe en de prijzen dalen.

Er zijn dus telkens minder redenen om het uit te stellen, maar toch zijn nog niet alle consumenten overtuigd van de superioriteit van de elektrische auto. Vaak houden fabrikanten de versie met plofmotor nog eventjes in productie, zoals bij de Porsche Macan en Volvo XC90.

500 minder milieuvriendelijk

Fiat doet het op een andere manier. Die komen namelijk een met een verbrandingsmotor voor de (voorheen geheel) elekrische Fiat 500! Collega @Loek kon een paar maanden geleden de geruchten met jullie delen en wat blijkt: hij had gewoon gelijk! Fiat maakt de 500 minder milieuvriendelijk en gaat plofmotoren in de neus van de 500 lepelen. Dat meldt Stellantis.

Fiat was dus ietsje te voorbarig met de geheel elektrische 500e. Nu is dat absoluut een leuke auto, maar de prijs is érg stevig. De instapper met 95 pk en 190 km acteiradius kost al 28.990 euro. De variant die je wil (met 42 kW accupakket en een range van 321 km) kost meteen 33.490 euro in de kaalste uitvoering en dat is nog vóór opties. Oef. Dit terwijl je er vroeger eentje had voor iets meer dan 11 mille. Nu was dat op een gegeven moment ook 17.000 euro, maar toch.

Goedkoper

De Fiat 500 met verbrandingsmotor moet dus aanzienlijk goedkoper gaan worden en zorgen voor (veel) betere verkoopcijfers. De Fiat 500e is nu een beetje een nicheproduct, terwijl het eerst een bestseller was. Fiat gaat de 500 met benzinemotor bouwen in de Mirafori-fabriek in Italië, dus ze kunnen er nu wél een Italiaans vlaggetje op plakken.

Overigens zal er nog wel een elektrische component zijn met de 500 op benzine. Het zal namelijk een hybride-variant worden. Of dat een mild-hybrid of PHEV gaat worden, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat wereldwijd de vraag naar elektrische auto’s behoorlijk aan het stagneren is.

Bekijk hier de rijtest met de Fiat 500e en de geruite pantalon van @wouter:

