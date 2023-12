Wat was de Coupé Fiat toch een heerlijk eigenwijs apparaat

Een verschrikkelijk eigenwijze opdonder, deze Coupé Fiat.

Soms duurt het een tijdje voordat je weet hoe bijzonder een auto eigenlijk is. Bij de Fiat Coupé (Coupé Fiat voor kenners) was dat niet het geval. Daar had iedereen door hoe bijzonder de auto wel niet was. Vergeet niet dat Fiat in de jaren ’90 een bijzonder groot automerk was en ook een merk dat conventies niet schuwde.

Even een kleine greep: de Bravo/Brava (met duidelijk verschil tussen 3 en 5 deurs), de Punto met hoge achterlichten, de op die auto gebaseerde Barchetta en natuurlijk de Multipla! Tussendoor ontwikkelde men ook de commonrail-technologie (die elke autofabrikant nog steeds toepast) en was Fiat voorloper op het toepassen van platforms.

Zustermodel van de Alfa GTV

Zo zou je nooit denken dat deze Fiat Coupé op het Tipo Due-platform staat, maar dat is wel degelijk het geval. Dat platform werd gebruikt voor bijna alle auto’s van de Fiat groep. Het knappe was dat elk separaat ontwikkelingsteam toch zijn eigen draai eraan wist te geven. Dat was wel nodig ook: want de Coupé Fiat en Alfa Romeo GTV werden beide ontwikkeld op hetzelfde platform, werden beide getekend door Pininfarina, kostten hetzelfde én waren ongeveer even snel.

Maar de benadering kon niet anders zijn. Zeker na update, zoals deze rode Coupé. Het is een 2.0 motor, deze had om en nabij de 150 pk, net als de Alfa GTV met 2.0 motor. Maar waar die Alfa Romeo een viercilinder Twin Spark had, was de Coupé voorzien van een 2.0 vijfcilinder met variabele kleptiming. En ja, er was ook een ‘Turbo’ en op het laatst zelfs een Turbo Plus. Die hadden dik 220 pk uit de vijfpitter, gelukkig met een sperdifferentieel om die power kwijt te raken.

Chris Bangle

De Coupé Fiat werd getekend door een piepjonge Chris Bangle, alvorens hij naar BMW ging. Ja, er staat ‘Pininfarina’ op, maar drie keer raden welke Amerikaanse designer daar werkte. Precies. De Alfa Romeo GTV is overigens getekend door Enrico Fumia (ja, dat is dus echt gewoon een heel andere man).

Leuk weetje waar je verder niet zoveel mee kan: het ontwerp van de Coupé Fiat was niet het eerste ontwerp dat Pininfarina overhandigde. Dat was voor het management ’te braaf’, waardoor men uiteindelijk voor dit tweede ontwerp koos. Pininfarina kon gelukkig het oorspronkelijke voorstel alsnog gebruiken toen Peugeot een coupé-versie wilde van de 406.

Een verkoophit was het overigens niet. Uiteindelijk rolden er 72.762 exemplaren van de band. Eentje staat er nu te schitteren op de Essen Motor Show. En in tegenstelling tot een hoop andere auto’s op die beurs is deze helemaal origineel!

Meer lezen? Check dan hier onze special over de Coupé Fiat!