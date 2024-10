Oproep artsen: doe wat aan de fatbike-ellende

Het aantal fatbike-ongelukken neemt alarmerend toe. Artsen pleiten voor snelle maatregelen.

Het aantal fatbikes op de Nederlandse wegen neemt toe en daarmee het aantal ongelukken ermee ook. Vooral jongeren zijn bovenmatig aanwezig in de getallen.

Alle 82 spoedeisende hulpen in Nederland hebben een week lang fietsongelukken geteld. Uit die telling blijkt dat 96 slachtoffers op een fatbike zaten en dat 44 procent daarvan in de leeftijdscategorie van 12 tot 15 jaar zat.

Veel hogere cijfers dan verwacht

Die cijfers blijken veel hoger dan gedacht, zo lezen we in de Telegraaf. VeiligheidNL had namelijk becijferd dat in de eerste helft van 2024 er 140 slachtoffers op de spoedeisende hulp terecht waren gekomen door een ongeluk met een fatbike.

Zij hadden hiervoor een steekproef gedaan bij 13 van de 82 spoedeisende hulpen van ons land. Na de turfweek van begin deze maand blijkt het aantal ongelukken dus vele malen hoger. Extrapoleer je de aantallen van deze turfweek naar het hele jaar dan kom je op 5.000 slachtoffers van de fatbike in een jaar tijd.

Ongeluk met een fatbike vaker ernstig

Nog los van de vraag of die 5.000 slachtoffers wel klopt, alarmerend is het zeker. Al was het alleen maar omdat slachtoffers van ongelukken met een fatbike vaker moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat hier vaak om comlex letsel, meerder botbreuken en ernstig tot zeer ernstig hersenletsel.

Het lijkt erop dat de fiets met dikke banden zorgt voor duizenden behandelingen op de spoedeisende hulp per jaar en dit soort getallen zijn dusdanig hoog dat er keiharde maatregelen voor de fatbike nodig zijn. En wel meteen.

Artsen luiden de noodklok

Genoeg is genoeg vinden artsen nu. In de T. vertelt Intensive Care arts Marcel Aries dat hij slachtoffers soms maanden ziet vechten voor hun leven.

Samen met tientallen andere artsen pleiten wij sinds 2021 voor het vrijwillig dragen van een fietshelm. Maar alleen die maatregel is op dit moment onvoldoende. Er moet heel snel veel meer gebeuren Arts voor veilig fietsen Marcel luidt de noodklok

Exponentiële groei jonge slachtoffers

Dat aantal slachtoffers groeit ook nog eens exponentieel en een relatief groot deel van de patiënten is dus tussen de 12 en de 15 jaar jong. Ook voor de artsen is dit een zwaar gelag. Bij ernstig hersenletsel zullen die jongeren bijvoorbeeld een leven lang zorg nodig hebben van hun omgeving.

Overigens zegt de week tellen niets over dodelijke slachtoffers, maar dat heeft met de privacy te maken. Voor onderzoek mogen de individuele fietsers niet te herleiden zijn. Arts Marcel Aries durft in de krant van wakker Nederland wel de uitspraak aan dat hij schat dat er één of twee dodelijke slachtoffers per week vallen.

Maatregelen fatbike nodig

Met dit soort cijfers zijn er direct maatregelen voor de fatbike nodig, aldus de artsen. De Tweede Kamer vindt dat ook want in september nam die al een motie aan voor een leeftijdsgrens van 14 jaar en een helmplicht voor de fatbike.

Nog niet zo simpel, want de wet moet daar grondig voor worden aangepakt omdat de kamer de regels alleen wil invoeren voor fatbikes en niet voor alle e-bikes. Een lang traject te gaan dus.

Artsen willen zelfs een nog strengere leeftijdsgrens van 16 jaar en een helmplicht. En een aanpassing van de infrastructuur. Bijvoorbeeld bredere fietspaden, mono rijden en alle paaltjes weg. Maar dat is natuurlijk nog langere termijn.

Nou is er al heel wat beleid van kracht waar de overheid ook gewoon op kan handhaven natuurlijk. Want ook het opvoeren van een fatbike is schering en inslag, maar mag niet. Doe mij maar gewoon een auto. Zit je ook meteen droog.