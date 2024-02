Einde van Fiat 500 en Fiat 500X is nabij

Zowel de Fiat 500 als de Fiat 500X gaan het einde van het jaar niet halen.

Soms weet je niet wat je hebt, omdat het er zo lang is. Denk aan de Rolling Stones, Martin Scorsese (en dus Robert de Niro), The Bold and The Beautiful en natuurlijk Maarten van Rossem (dat is een soort Johan Derksen maar dan met een opleiding).

Daar vallen ook diverse Fiats onder. De Italiaanse autobouwer is zeer bedreven in het bouwen van compacte auto’s en veel van hun modellen kennen een bijzondere lange levenspanne. Denk aan de originele Fiat Panda, die kwam in 1980 op de markt en hield het uit tot 2003. Helaas hebben we voor vandaag het trieste nieuws dat het einde van de Fiat 500 en Fiat 500X nabij is.

Einde Fiat 500

De Fiat 500 is inmiddels ook al een oudgediende, het model kwam in 2007 namelijk al op de markt. Sindsdien is het model onafgebroken in productie geweest in de fabriek in Tichy, Polen. Daar komt nu een einde aan, want Autoblog kan exclusief melden dat de Fiat 500 binnenkort uit productie gaat. Na 17 en 3,2 miljoen exemplaren geeft Fiat de pijp aan Maarten (niet van Rossem) voor het model en toch ook weer niet.

In Nederland blijft de Fiat 500e natuurlijk wel gewoon leverbaar. Sterker nog, dat model is nog heel erg vers. Ook zal de Fiat 500 Hybrid in de fabriek in Algerije van de band blijven rollen om de lokale markt te bedienen. Die 3,2 miljoen stuks zal dus nog wel eventjes iets oplopen.

Elektrisch

In Europa gaat Fiat zich richten op elektrische auto’s, vandaar dat de Fiat 500e de Fiat 500 opvolgt. Maar er gaat nog een model uit, later dit jaar gaat namelijk de Fiat 500X uit productie. Deze kekke crossover kwam in 2014 op de markt en staat op nog op het Small Wide 4×4-platform waar de Jeep Renegade en Compass ook op stonden. De Fiat 500X word opgevolgd door de 600 Hybrid. In totaal zijn er 700.000 exemplaren van verkocht.

Het is niet dat er niets te doen is in Tichy. Die fabriek gaat namelijk de Jeep Avenger (je weet wel, de auto van het jaar) in elkaar schroeven. Sowieso gaat het een elektrisch feestje worden daar in Polen, want er zullen ook EV’s van Fiat en Alfa Romeo van de band rollen.

Fotocredit: Gele Fiat bij koperen ploert door ene @720 via Autoblog Spots.