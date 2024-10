Fiat 500 verkoopt voor geen meter, Stellantis op het matje

De hoogste baas van Stellantis gaat koffie drinken in Italië vanwege de situatie met de Fiat 500.

Afgelopen maand besloot Stellantis om de productie van de huidige generatie Fiat 500 te pauzeren vanwege tegenvallende vraag. Het idee was om na een korte stop van enkele weken de productie weer op te pakken. Het autoconcern heeft echter besloten de productiestop te verlengen. Tot en met tenminste 1 november produceert de fabriek in Turijn geen enkele Fiat 500.

Fiat 500 verkopen vallen tegen

Deze beslissing is niet zonder gevolgen. Stellantis CEO Carlos Tavares gaat op bezoek in Italië praten met een comité van het Italiaanse parlement. Samen gaan ze het onder meer hebben over de terugvallende vraag naar elektrische auto’s.

De Fiat 500e is een volledig elektrische auto. Er komt een variant met een verbrandingsmotor, maar die is er nu nog niet. Daardoor zit er niets anders op dan de productie stil te leggen omdat geen hond de elektrische auto koopt.

Het parlement in Italië wil graag horen van Tavares wat de plannen op de lange termijn zijn voor de productie van Fiat-modellen in het land. De afspraak staat gepland op 11 oktober. Deze ontwikkelingen zijn voor nu beperkt tot de 500, maar de regering in Italië wil wel weten wat de verdere aanpak van Stellantis is. De fabriek in Turijn is een belangrijke werkgever in de stad.

Fiat 500 verkopen in de Verenigde Staten

Niet alleen in Europa verkoopt de Fiat 500 slecht. In de Verenigde Staten verkocht het merk in de eerste zes maanden van 2024 slechts 470 exemplaren. Dat is belachelijk weinig voor zo’n groot land als de VS. De Italiaanse auto is slachtoffer van de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s. Waar een Peugeot 208 of een Opel Corsa nog verkrijgbaar is met benzinemotoren, trekt de Fiat 500e de kar alleen als EV. De hybride variant met een benzinemotor verschijnt volgens de planning pas in 2026. (via Reuters)