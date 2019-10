De Fiat 500, maar dan volledig elektrisch. Hoe voelt dat?

Fiat heeft de 500e nooit officieel geleverd in Nederland. Via import-kanalen kan de elektrische Fiat echter gekocht worden. Lease is eveneens mogelijk. Zo heeft Mobility Service Nederland een 500e staan. We gingen eens een stukje rijden met deze EV. Check de video hieronder om de rij-impressie te zien.