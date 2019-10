Vanaf nu ook dakloos in een gloednieuwe 356

Voor wie de nieuwe Speedster een hoop retro-onzin vindt.

Een tijdje geleden zetten we voor jullie een aantal 911’s op een rij. Deze speciale (en dure) Porsches werden het ‘slachtoffer’ van restomodden. Dat houdt in dat je nieuwe techniek in oude verpakkingen stopt. Restaureren en daarna modificeren, letterlijk. Eén van de restomodders in kwestie was Emory Motorsports. Rod Emory is een Amerikaan die er werk van maakt om Porsches te restaureren en daarna volgens zijn eigen ideologie te perfectioneren.

Zijn ‘area of expertise’ is de Porsche 356. De voorloper van de 911 is een icoon an sich, maar die van Emory mogen er ook zijn. Hij heeft al een aantal 356’en compleet gerestaureerd en daarna een paar modificaties toegevoegd. Op papier perfect, want er gaat niks verloren van de klassieke lijnen van de 356. Het laatste project is, niet geheel verrassend, weer een 356. Een Speedster uit 1959 werd door Emory verfrist.

Motorisch is het makkelijk om gelijk helemaal over de top te gaan. Dat heeft EM niet gedaan. De 2.4 liter ‘Outlaw-4’ motor levert 205 pk en schakelen gaat via een handbak met vier versnellingen. Wel zijn de remmen gemoderniseerd, de banden verbeterd en de benzinetank veiliger gemaakt. De chromen bumpers zijn verwijderd en de ‘echte’ bumpers versterkt. Al met al een mooie subtiele versie van de 356 die oud en nieuw perfect combineert.

Qua uiterlijk is de auto uitgevoerd in mat (satijn) Aquamarine Blue met rode leren stoelen en trim. Zoals altijd kan je dat niet veranderen: dit is een one-off. Wel één van de gaafste one-off Porsches die er ooit is geweest.