Drastische prijsverlaging Skoda Octavia

Een voordelige auto wordt nog voordeliger. Wat houd je dan over? Inderdaad. Geld.

De Skoda Octavia is misschien één van de meest Nederlandse auto’s die er is, ondanks zijn Tsjechische roots. Het ‘doe maar normaal, dan doe je ak gek genoeg’-stigma zit in het chassisnummer geschreven. Echt waar.

Voor minder geld dan een Golf heb je meer ruimte dan een Golf. Een prima deal. Dat alles wat soberder is uitgevoerd, maakt niet zo veel uit. Wat dat betreft is de Octavia eigenlijk de meest échte Volkswagen. Zoals wij allen weten staat de Golf op het punt om vervangen te worden, maar dat betekent dat de technisch identieke Octavia van de vierde generatie niet lang op zich laat wachten. Reden voor Skoda om het huidige model nog even scherp in de markt te zeggen middels een prijsverlaging.

Korting

Zo is de Octavia 1.0 TSI (115 pk) Ambition Business met DSG-bak er van 25.390 euro, toch twee mille minder dan voorheen. Ga je voor dezelfde uitvoering met een 1.6 TDI, dan gaat er 3.500 van de prijs af, de 1.6 TDI Sport Business is zelfs 4 mille goedkoper. Maar wacht, Mike, er is meer! Ga je voor een (adem in) Skoda Octavia Combi Style Business 1.6 TDI DSG dan betaal je 31.090, 6.000 minder dan voorheen. Met name die laatste is best een goede deal. Stel dat veel kilometers moet maken en gewoon een ruime auto met deugdelijke uitrusting wenst: dit is je kans.

Anaconda

Is er dan een gigantische anaconda onder het gras? Een beetje. De korting betreft alleen voorraadmodellen. Die moeten dus dit jaar nog de deur uit. Dus het gaat strikt genomen alleen om 2019 Octavia’s. Als je er nu eentje besteld, kun je bijna direct wegrijden in het automobiele equivalent van andijviestamppot. Wil je een 2020 Octavia, kan dat ook. Dan is de enige actie dat je op de 1.5 TSI motor een gratis automaat krijgt.

Nieuwe Octavia

Al die kortingen en cadeautjes betekenen natuurlijk dat je heel snel in een oud model zult rijden. De onthulling van de nieuwe Skoda Octavia staat gepland voor 11 november tijdens een Skoda-evenement in Praag. Naar het schijnt wordt de stationwagon als eerste gepresenteerd, daar dat veruit de meest populaire carrosserievariant is.

