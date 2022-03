Een nieuwe Audi Q4 e-tron opladen gaat een stuk sneller

Minder lang bij de snellader staan. Minder ongezonde snacks eten. Win-win in het geval van de Audi Q4 e-tron, deze kan nu sneller opladen.

Elektrische auto’s zijn eigenlijk rijdende computers. Het voordeel daarvan is dat fabrikanten ook na het uitbrengen van een model nog de aandrijflijn kunnen verbeteren. Daardoor kan de EV bijvoorbeeld zuiniger rijden, een groter rijbereik krijgen of sneller laden. Tesla weet zo al jarenlang via updates de auto’s te verbeteren en datzelfde principe nemen andere automakers ook over.

Audi Q4 opladen

De Audi Q4 e-tron kan nu nog sneller opladen. De Duitse autofabrikant heeft dit voor elkaar gekregen middels een nieuwe software update. Deze update zorgt dat voor een beter batterijmanagement. Dat management is nodig om te voorkomen dat een batterij overhit raakt met opladen. Want het supersnel opladen van een accu van een elektrische auto zorgt voor flinke warmte. Dat merk je al bij een smartphone. Aangezien de Q4 op het MEB-platform staat kun je vergelijkbare updates verwachten voor bijvoorbeeld de Volkswagen ID.4. Dat verklaart ook waarom we eergisteren nog schreven over een Skoda Enyaq die sneller kan laden. Het is een vergelijkbaar principe.

Met de DC-snellader kun je voortaan 135 kW snelladen, dat was voorheen 125 kW. Dat betekent dat de Q4 40 e-tron van 5 naar 80 procent laden 29 minuten in beslag neemt. Voorheen was dit 38 minuten. De Q4 50 e-tron met een grotere batterij doet hetzelfde principe is 36 minuten. Al met al 10 minuten sneller dus. Opvallend genoeg komen alleen nieuwe exemplaren van de Q4 e-tron in aanmerking voor snellere laadtijden. Dat heeft een woordvoerder van Audi gezegd tegenover Autoblog.com. Opvallend, omdat zo’n software update ook uitgevoerd zou kunnen worden op bestaande Q4’s, zou je denken.