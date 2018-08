Fiat-erfgenaam verkoopt unieke Huayra na één boodschappenrit

Afgevinkt.

Auto’s zijn veelal een weerspiegeling van het karakter dat erin rijdt. Hierom waren we allerminst verbaasd toen Pagani, Garage Italia Customs en Fiat-erfgenaam Lapo Elkann eind vorig jaar plotseling met de Huayra Lampo op de proppen kwamen. Laatstgenoemde is immers, op zijn zachtst gezegd, een spraakmakende jongeman. We zullen zijn curriculum vitae ditmaal achterwege laten, daar we jullie er niet nog eens mee dood willen gooien.

Enfin, het lijkt er nu op dat de extravagante levensstijl van Lapo inmiddels zijn tol begint te eisen. Elkann heeft in ruim een half jaar tijd amper ruimte gehad om zich te vermaken met zijn wit-rode speeltje. Sinds december heeft de Italiaan er slechts 5 mijl, ofwel een kilometer of 8, mee gereden.

De uiteraard nog haarfijn ogende auto staat inmiddels te koop bij de Pagani-dealer in het Amerikaanse Newport Beach. Hoewel de verkopende partij geen bedrag wil noemen, is het niet ondenkbaar dat zo een merkwaardig, in het oog springend exemplaar als deze gemakkelijk enkele miljoenen zal opleveren. Rekenen we daarbij de lage tellerstand en de notoriteit van het figuur dat de auto als eerste in bezit had, dan is de prijs in zekere zin nog te rechtvaardigen ook. Als je om dergelijke zaken geeft, natuurlijk.

Wie welwarend en flamboyant genoeg is de Huayra Lampo over te nemen, mag rekenen op een door de Fiat Turbina geïnspireerde Pagani. Niet alleen is de auto voorzien van soortgelijke kleuren en lijnen, hij heeft ook nog eens verschillende onderdelen van de Huayra BC en Tempesta overgenomen. Dit om een betere wegligging te realiseren. Een interieur waarvan je haast een beroerte zou krijgen is de spreekwoordelijke kers op de taart. Durf jij het aan?