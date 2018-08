Autofabrikanten riskeren miljardenboete door nieuwe EU-eisen

Het moet schoner.

Dit jaar is een belangrijk jaar voor de Europese Unie en de autofabrikanten. Men gaat over op de WLPT-cyclus en ook de komende jaren moeten auto’s schoner worden. Autofabrikanten die niet meegaan in de nieuwe strenge eisen riskeren een miljardenboete vanuit de EU.

Volgens een analist van IHS Markit kunnen fabrikanten een boete van maximaal 14 miljard euro verwachten, mochten ze niet aan de milieustandaard in 2020 voldoen. Dezelfde analist stelt dat een flinke omslag naar volledige elektrische auto’s kan helpen om op tijd aan de eisen te kunnen voldoen. Bij de Duitse merken zit het wel snor. Analisten van Exane BNP Paribas denken dat de PSA Groep en Renault de meeste uitdagingen te wachten staan.

De idiote trend van de crossovers en SUV’s helpt ook niet. Consumenten zijn gek op de ‘hoge zit’ yada yada. Het nadeel is dat deze grotere auto’s meer zuipen door het extra gewicht. Een driepitter hangen in een dergelijke wagen helpt ook niet.

Dit jaar is het elektrische offensief begonnen met de komst van de Jaguar I-PACE. Begin 2019 krijgen we de Audi e-tron en later dit jaar komt de Mercedes EQ C. Voor de Nederlandse markt heeft Jaguar de I-PACE op een gunstig moment gelanceerd. Kopers kunnen nog nét de voordelige bijtelling meepakken, terwijl Audi en Mercedes daar te laat voor zullen zijn. (via Autonews)