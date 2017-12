Bliksems! Dit is de unieke Pagani Huayra Lampo

Maar wie heeft deze creatie in hemelsnaam bedacht?

Jawel, het is weer zover! Lapo Elkann, de spraakmakende Italiaanse erfgenaam van de eigenaren van Fiat, is weer in het nieuws, maar ditmaal niet door een van zijn rare fratsen. Naast zijn neus rijkelijk te verwennen met het witte goud, heeft Lapo er namelijk nog een eigen tuningshop bij, waar hij verschillende exclusive auto’s voorziet van zijn eigen flair. Voornamelijk door ze op een onfatsoenlijk extravagante manier door zijn ‘tailor-made‘ programma te trekken.

In het meest recente geval werkte Elkann samen met het team van Pagani, met als doel een auto neer te zetten die de Italiaanse stijl, elegantie en high-tech tot zijn recht kan laten komen. Het resultaat is een one-off Pagani Huayra die de naam Lampo draagt. Volgens Lapo is deze naam buitengewoon toepasselijk, omdat het duidt op de voorbode van het onverwachte. Hoewel je zou verwachten dat hij zichzelf hier beschrijft, is het in werkelijkheid Italiaans voor ‘bliksem’.

De one-off is hevig geïnspireerd op iconische wagens als de Fiat Turbina, die in de jaren ’50 fuore maakte door zijn creatieve design en opvallende kleurstelling. Wie een vlugge blik werpt op de Huayra Lampo, ziet direct dat dit op eigentijdse wijze is nagebootst. Elkann wijst erop dat zijn fascinerende livery een ode is aan de wagen en het lijnwerk van de Huayra er extra door uitspringt.

Daarnaast heeft Garage Italia Customs de Huayra voorzien van nieuwe aerodynamische stukken, waardoor de wegligging verbeterd is. Verder hebben zowel de Huayra BC als de Huayra Tempesta een bijdrage geleverd, door specifieke elementen als carbon voor het chassis en luchtinlaten over te hevelen naar Lapo’s project. Motorische upgrades zijn er niet, maar bij een Pagani is dat allesbehalve nodig.