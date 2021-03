'Negen van de 10 grootste dealers doen aan btw-misleiding' - Autoblog.nl

Van de tien grootste dealers in Nederland doet slechts eentje niet aan misleiding met de ex-btw-prijs.

Waarschijnlijk doen alle autoliefhebbers het wel eens; op je favoriete occasionsite kijken of er nog iets leuks op staat. Vooral mensen die wel eens zoeken naar een tweedehands plug-inhybride of elektrische auto, kunnen hier echter een wat nare gewoonte zien. De prijs die sommige dealers bij de auto’s hanteren, blijkt namelijk niet de echte prijs te gaan. Het gaat om een zogenaamde ex-btw-prijs, wat betekent dat jij als consument die auto niet voor die prijs mee naar huis kan nemen.

Officieel mag het niet, maar van handhaving lijkt nauwelijks sprake. Daarom is Bas Oude Luttikhuis samen met Martijn Duivenvoorden Ex BTW Weg Ermee begonnen, om deze praktijk een halt toe te roepen. Oude Luttikhuis was vrijdag bij de BNR Nationale Autoshow, om uitleg te geven over het probleem.

Om te beginnen met de schaal van het probleem. Oude Luttikhuis heeft gekeken naar de top-25 van de grootste dealers van Nederland. Wat blijkt, slechts één van de tien grootste dealers doet niet aan de btw-misleiding. Van de top-25 doen vier er niet aan. “We zijn ons rot geschrokken”, zegt Oude Luttikhuis.

Hij zegt dat de praktijk slecht is voor de branche. Wil je het als bedrijf namelijk goed doen door de occasions inclusief btw te verkopen, dan worden ze amper gezien door de speurders die op laagste prijs sorteren. Dit is natuurlijk slecht voor consumenten; zo krijgen ze nooit een eerlijke prijs te zien. Oude Luttikhuis merkt echter ook op dat dit negatief kan uitpakken voor mensen die hun plug-inhybride of EV willen inruilen. Daarvoor baseren dealers zich onder meer op de prijzen die ze online zien staan. Omdat die prijzen echter dankzij de btw-misleiding niet eenvoudig in te zien zijn, zullen dealers daarbij voorzichtig zijn. Voorzichtig in hun voordeel, uiteraard.

De Consumentenbond zegt in de Nationale Autoshow dat de praktijk misleidend is. “Wij zijn het dus honderd procent eens met het manifest Ex BTW Weg Ermee“, zegt een woordvoerder bij het radioprogramma. De bond roept het ACM ook op om hier iets tegen te doen. Zelf onderzoekt de Consumentenbond het probleem ook, ze zijn nu aan het kijken hoe groot het probleem zelf is. “Maar dat het niet mag, dat is zeker.”

