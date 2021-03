'Volvo-baas wil Tesla's leven zuur maken met premium EV's' - Autoblog.nl

De Chinese bazen van Volvo willen Tesla het leven zuur maken met premium EV’s.

In de Europese EV-markt is er nog altijd een duidelijke marktleider: Tesla. Deze autofabrikant was er vroeg bij om volledig elektrische auto’s te maken. Inmiddels hebben de Amerikanen ook bewezen dat het mogelijk is om een autofabrikant te zijn die alleen maar elektrische auto’s maakt.

Andere autofabrikanten proberen dat trucje nu na te apen. Denk aan Geely. Deze Chinese autogigant is eigenaar van Volvo, Lotus en een stukje Daimler Mercedes. Volvo en Lotus gaan straks alleen maar elektrische auto’s maken, Geely-bedrijf Polestar doet dat nu al. Volgens Reuters wil Geely hier nog een EV-merk aan toevoegen: Zeekr. En nee, dat is geen spelfout.

Zeekr moet zich richten op premium EV’s, waarbij Geely bewust richt op Tesla. Een bron bevestigt de geruchten tegen Autocar en zegt dat Zeekr wereldwijd auto’s gaat verkopen. Geely-baas Li Shufu zou al langer de ambitie hebben om premium auto’s ‘zoals Mercedes-Benz’ te maken.

Wanneer deze Zeekr’s het levenslicht gaan zien, is nog niet duidelijk. De auto’s moeten rijden op het SEA-platform. Dit platform zegt je misschien niets, maar dit platform gaan we in de toekomst vaker zien. Zo zou Smarts SUV op dit platform rijden en zou Volvo interesse hebben getoond in SEA. Daarmee zouden de Zweden een SUV onder de XC40 willen maken, schreef Electrive eerder.

Volgens het plan gaat Zeekr geen showrooms of dealers hebben. In plaats daarvan krijgt de fabrikant ‘verkooppunten’ in binnensteden. Het merk gaat daarnaast ‘lifestyleproducten’ verkopen als kleren en accessoires, om zo nieuwe klanten te kunnen winnen. Geely wilde niet reageren op de Zeekr-plannen.

Foto: Geely’s Antwoord op Tesla van @Emping, via Autojunk.nl.