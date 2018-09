Fietser trotseert de A1, politie grijpt in

Koos we zagen net een fietser..

Met je fiets de oprit pakken en met een gangetje van 25 km/u netjes invoegen. Klinkt plausibel, alleen vervelend dat het overige verkeer vier keer zo hard voorbij komt razen. Een fietsende persoon moest zich vandaag alleen hebben gevoeld toen hij met zijn tweewieler de A1 trotseerde.

De meldkamer van de politie kreeg ongetwijfeld de nodige telefoontjes binnen, want omstreeks 19:00 werd de persoon door een kleine politiemacht van de weg gehaald. Wat deze persoon daar deed en waarom de fietser dit een goed idee leek is niet bekend. Het ging in dit geval vermoedelijk of om een verward persoon óf een verdwaalde toerist.

Dat laatste is niet ongebruikelijk. Toeristen met een fiets in en om Amsterdam worden vaker van de snelweg geplukt. Ze gebruiken navigatie applicaties zoals Google Maps en vergeten aan te vinken dat ze een fietsroute willen. Vervolgens stuurt de navi-app je de rijksweg op. De nietsvermoedende toerist geeft hier vervolgens gehoor aan. Het is immers niet vanzelfsprekend dat een toerist bekend is met fietspaden. Iets meer inlezen kan echter geen kwaad.

Fotocredit: RWSverkeersinfo via Twitter