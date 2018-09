Mercedes EQC: aanval op Tesla eindelijk gestart?

Wel, dat valt eigenlijk wel mee..

Vandaag is het eindelijk de tijd dat Mercedes haar teen in het water durft te dopen op het gebied van volledig elektrische auto’s. De Duitsers zetten vanaf vandaag officieel vol de aanval in en volgen daarmee in de voetsporen van, uiteraard, Tesla, maar ook Jaguar, Porsche en de binnenkort te onthullen EV van Audi.

Net als Audi heeft Mercedes de afgelopen maanden veelvuldig de nadruk gelegd op haar plannen om elektrische auto’s op de markt te brengen, door middel van verschillende nietszeggende teasers. Gelukkig is het wachten inmiddels voorbij, wat betekent dat we kunnen bepalen hoe de eerste elektrische auto van Mercedes opweegt tegen haar directe concurrenten.

Kijken we puur naar de vormen van de auto, dan zitten ze in ieder geval op het juiste spoor. Natuurlijk kijken we bij de presentatie van de auto naar een rijkelijk uitgerust model, maar in de basis ziet de EQC er zeker niet slecht uit. Mercedes zegt met het design te hebben gemikt op een simpele, maar verfrissende uitstraling zonder al teveel poespas. Dat gezegd hebbende is de auto, op de nieuwe neus na, door en door een Mercedes. In andere woorden, onder de radar vliegen doet hij bepaald niet.

“Safe, silent and smooth,” zo omschrijft Mercedes topman Dieter Zetsche de auto tijdens de presentatie. Wel, dat moeten we nog zien.

Technisch niet indrukwekkend

Er staat een vraagteken in de titel. Deze eerste poging van Mercedes om de markt van de elektrische auto’s te doen opschudden is namelijk op z’n zachts gezegd mislukt. Tesla hoeft zich totaal geen zorgen te maken. De EQC krijgt twee elektromotoren op de voor- en achteras en de vierwielaangedreven Mercedes beschikt over een 80 kWh lithium ion batterij. Het gecombineerde vermogen komt uit op 408 pk en 765 Nm koppel. De EQC is echter geen lichtvoetige jongen. De volledige elektrische auto weegt maar liefst 2.425kg. Dit resulteert in een actieradius van 450 kilometer volgens de NEDC en 400 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Dit betekent in de praktijk dat je op een slechte dag zo’n 300 kilometer kunt rijden. Cijfers waar we niet van achterover vallen. Ter vergelijking: de Jaguar I-PACE (waar deze Mercedes mee gaat concurreren) heeft een actieradius van 480 km (WLTP) en 543 km volgens de oude testmethode (NEDC). De waarden van de EQC zijn ongeveer gelijk met de Tesla Model X 75D, een auto die al enkele jaren op de markt verkrijgbaar is.

De topsnelheid van de Mercedes is elektronisch begrensd op 180 km/u. Een sprintje naar de honderd is in 5,1 seconden gedaan. De EQC is 4.761 mm lang, 1.884 mm breed en 1.624 mm hoog. Daarmee is de EQC bijvoorbeeld 105 mm langer in vergelijking met GLC. Dit resulteert in 79 liter meer bagageruimte in vergelijking met dat model. De totale ruimte bedraagt 500 liter, wat wel ruim is in dit segment. Qua interieur is de EQC vergelijkbaar met de huidige A-klasse.

De EQC heeft een watergekoeld oplaadsysteem (OBC) met een capaciteit van 7,4 kW. DC-laden is tevens mogelijk. Afhankelijk van het oplaadniveau kan de auto worden opgeladen met een vermogen tot 110 kW. Het duurt 40 minuten om de accu van 10% naar 80% te krijgen.

De presentatie van de Mercedes EQC is op de Autoshow van Parijs over enkele weken. Volgend jaar gaat de productie van start. Prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium.