Nieuwe Tesla Roadster voor het eerst naar Europa

Als een wit engeltje.

Tesla verbaasde vriend en vijand met de nieuwe Roadster. De Amerikaanse autobouwer presenteerde het prototype op eigen grond in de Verenigde Staten. Voor het eerst maakt het model de oversteek naar Europa. Zoals gebruikelijk laat Elon Musk zijn auto’s niet zien op een traditionele autoshow, maar heeft de Tesla CEO gekozen voor Grand Basel in Zwitserland.

Grand Basel is een autobeurs met evenementen in Basel, Miami Beach en Hong Kong. De show is gericht op automakers die iets speciaals willen laten zien. Coachbuilders, restaurateurs en merken zoals Tesla die zich op een ander publiek focussen.

Tesla heeft aan selecte klanten uitnodigingen verstuurd. Het meegenomen exemplaar is een witte Roadster. Het is een ander model in vergelijking met de rode demo. Zo heeft dit prototype geen zichtbaar interieur. Vanaf morgen gaan de deuren van de beursvloer open.

De nieuwe Tesla Roadster is een next-level elektrische auto. 0-96 km/u in 1,9 seconden, een kwart mijl rijden duurt slechts 8,8 seconden en een actieradius van bijna 1.000 kilometer op de snelweg. Dit allemaal dankzij een gigantisch 200 kWh accupakket. Zelfs automagnaat Jay Leno is enorm enthousiast:

Fotocredit: SПQ op Twitter