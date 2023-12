Fietser zonder verlichting van de A59 geplukt door politie

Een bijzonder fietstochtje voor deze meneer. De fietser werd op de A59 van de weg gehaald.

In deze donkere tijden is het soms oppassen geblazen met fietsers zonder verlichting. Je nadert een rotonde, het regent, het is donker, en opeens schiet er een fietser voor je langs die er automatisch vanuit gaat voorrang te hebben. Zonder verlichting, uiteraard.

Fietsen zonder verlichting

Die fietsers hebben vaak niet door dat ze zo goed als onzichtbaar zijn in dit soort omstandigheden. Alleen onder een lantaarnpaal kun je ze soms zien aankomen, maar dan is het nog heel goed kijken. Niet iedereen heeft een Porsche met Dynamic Light System Plus (PDLS Plus). Ouders, hou uw puberend kroost in de gaten. Koop voor een paar euro een dot lampjes bij de action zodat ze in elk geval in het donker zichtbaar zijn.

Fietser op de A59

Is het in de bebouwde kom bij een rotonde al goed opletten. Laat staan als fietsers zonder verlichting de snelweg pakken. Bizar, maar waar. De politie plukte gisteravond een 20-jarige fietser van de A59 in Noord-Brabant. Het bleek om een Poolse jongeman te gaan.

De fietser had geen verlichting. Eerst fietste hij met het verkeer mee in de richting van Drunen. Later keerde hij om in de richting van Waalwijk. Alsof het al niet levensgevaarlijk genoeg was.

Wonder boven wonder is de fietser niet geschept door een automobilist. Diverse automobilisten die de fietser tegenkwamen belden 112. De politie was gelukkig snel ter plaatse om de tweewieler van de snelweg te begeleiden. Op een rustige plek werd de man staande gehouden. Zonder in detail te treden zegt de politie meerdere boetes te hebben uitgeschreven. Het is niet bekend of de drank en of drugs in het spel was.

Via Politie Waalwijk op Facebook