Politie zet Enzo Knol in Porsche aan de kant na snelheidsovertreding

En Enzo kan er blijkbaar niet zo goed tegen als hem de les wordt gelezen..

Hot fuzz in een video van Enzo Knol. Dat is natuurlijk goed voor de kijkcijfers. Mocht je onder een steen geleefd hebben. Enzo Knol is een Nederlandse YouTuber, die elke dag om 16:00 een video deelt uit zijn leven. Een nogal intens bestaan, want er is bijna geen moment waarbij de camera geen rol speelt. Mocht er dan iets spannends gebeuren heb je wel meteen een pittige titel voor je vlog. Zoals dit keer het geval is.

Enzo Knol staande gehouden

Enzo Knol werd staande gehouden in zijn Porsche Panamera. Nou ja, om iets specifieker te zijn ging het om zijn vriendin Myron Knoops. Enzo had namelijk een slokje op, waardoor zijn vriendin achter het stuur zat. Ze had er een flink tempo in, want de politie klokte het stel op een snelheidsovertreding van 40 kilometer te hard.

Het had niet veel harder moeten gaan, want dan kon Myron gedag zeggen tegen haar rijbewijs. En sinds 1 april zit daar zelfs een verplichte rijcursus bij van meer dan 800 euro. In het geval van deze snelheidsovertreding bleef het bij een bekeuring van 261 euro. De Porsche van Enzo Knol werd geklokt op 170 km/u, 160 km/u na correctie op een traject waar 130 km/u is toegestaan.

Instanties reageren

Het bleef niet bij het uitschrijven van een boete en het wensen van een prettige dag. Het verhaaltje dat de agent bij de boete vertelde kon niet echt op de goedkeuring van Enzo rekenen. De vlogger was het niet eens met de manier waarop ze toegesproken werden. Inmiddels trekt de video en de reactie van Enzo Knol de aandacht van instanties. Tegenover het AD zeggen Veilig Verkeer Nederland en politiebond ACP de reactie van Knol belachelijk te vinden op de manier hoe hij 170 km/u rijden recht praat.

Saillant detail

De inzittenden krijgen ook nog de ego-crushing opmerkingen van heer agent dat er meerdere meldingen zijn geweest over het rijgedrag van de Porsche en dat ze zelf ook het idee hadden dat de bestuurder de auto niet geheel onder controle had.

Zelfs al reed hij niet zelf was dit voor Enzo toch teveel om over zijn kant te laten gaan en koos hij de verbale tegenaanval. Saillant detail is dat hij nog niet zo heel lang geleden nog vrij stresserig was in video’s wanneer Myron een auto een parkeergarage in ging met zijn auto: “zal ik het anders even doen”, maar nu verdedigde hij te vuur en te zwaard haar rijkunsten met 170 km/u op de snelweg..

Hebben de instanties gelijk? Oordeel zelf. Het fragment begint bij 29:03.

Wat vonden wij er van?

Nu moet onze hoofdredacteur vaak verplicht meekijken naar de video’s van heer Knol dus die vond er wel wat van.