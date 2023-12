‘Na Amsterdam nu 30 km/u in alle Nederlandse steden’

Alle Nederlandse binnensteden naar 30 km/u?

Als het gaat om verkeersregels is het goed opletten in Nederland. Per gemeente kunnen de verschillen groot zijn. Zo moet je in de ene gemeente voorrang geven aan fietsers bij de rotonde, terwijl je bij de andere gemeente als auto zijnde door mag rijden.

Uniforme regels

Het zorgt voor verwarring. De recente zet van de gemeente Amsterdam om de binnenstad tot 30 km/u zone om te toveren helpt niet mee in het uniform maken van de regels. Volgens Frits van Bruggen van de RAI Vereniging is het tijd dat Nederland kiest voor dezelfde regels, waar je ook bent. En daarbij pleit hij voor 30 km/u in alle binnensteden, waarbij fietsers en klein elektrisch vervoer meer ruimte krijgt ten koste van de auto’s. Dat zegt de voorzitter in een interview met het AD.

Maar hoe realistisch is het pleidooi van de voorzitter? Er is een reden dat gemeenten zelf de regels hanteren. Ze weten immers hoe de wegen zijn ingericht en passen daar de verkeersregels op aan.

Overal 30 in de steden?

Neem een stad als Rotterdam, waar in de binnenstad op sommige tweebaanswegen 30 km/u bespottelijk langzaam zou zijn. De ene stad is de andere niet. In Amsterdam vliegen de fietsers je om de oren in de binnenstad en op de rijbaan, terwijl dit in andere steden niet zo hoeft te zijn.

De reden voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u in alle binnensteden heeft te maken met het aantal verkeersslachtoffers. Hoe lager de snelheid, hoe minder kans op een dodelijke afloop bij een aanrijding. Niet alleen Amsterdam en de RAI Vereniging, maar ook Veilig Verkeer Nederland is daardoor van mening dat de snelheid omlaag moet.

Andere gemeenten zullen ongetwijfeld met de nodige interesse kijken naar Amsterdam de komende jaren. Eens kijken of de verlaging nou inderdaad het gewenste effect heeft. Minder verkeersdoden willen we allemaal, maar overal in de binnensteden dezelfde regels hanteren, is dat iets wat je zou moeten willen?

Foto: Murciélago in Amsterdam, gespot door @samcarphotography