Nieuwe recordpoging voor de Rijkspolitie Porsche

Er komt een nieuwe recordpoging om zoveel mogelijk Rijkspolitie Porsches bij elkaar te krijgen.

Ooit, ooit was solliciteren bij de politie wel heel aantrekkelijk als autoliefhebber. Je mocht namelijk voor je werk sturen in een Porsche 911 Targa. Tussen 1962 en 1996 maakte auto’s van het merk Porsche deel uit van de toenmalige Rijkspolitie. In totaal zijn er 509 Rijkspolitie Porsches in het bezit geweest van de politie en nu komt er een nieuwe recordpoging zoveel mogelijk exemplaren bij elkaar te krijgen.

Een nieuwe, want de eerste recordpoging was in 2017. Toen was de doelstelling om 40 exemplaren bij elkaar te krijgen. De poging voor 2023 is bijgesteld naar 50 exemplaren. Dat zegt mede-initiatiefnemer Chris Kruizinga tegenover BNR. Naast Kruizinga behoren ook Frans Zuiderhoek (oud-politiewoordvoerder) en Mark Wegh (Porsche Centrum Gelderland) tot de organisatoren.

Nederland was niet uniek in het hebben van een politie Porsche. Onder andere in België en Duitsland maakte auto’s van het merk ook deel uit van het politiewagenpark. In andere landen is het nog exotischer. De Italiaanse politie heeft toegang tot een Lamborghini en in Dubai gaan ze nog een stapje verder met diverse supercars. Al is dit laatste vooral voor toeristische doeleinden.

De nieuwe poging staat gepland voor zondag 23 juli 2023. Aan het evenement is het goede doel Stichting ALS verbonden. De organisatie is op zoek naar eigenaren van een originele Rijkspolitie Porsche om deel te nemen aan het event. Er zijn tevens oud AVD-ers (ex Porsche surveillanten) aanwezig om “hun” Porsches weer eens te zien. Van de meer dan 500 politie Porsches zijn er al zeker 90 teruggebouwd, aldus Kruizinga.

Het is een publiek evenement. Een ieder is welkom bij Porsche Centrum Gelderland te Heteren om de recordpoging van de Rijkspolitie Porsches mee te maken. Men verzamelt om 10:00 op de locatie.